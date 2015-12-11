Киев, 11 декабря, 2015, 16:34 — ИА Регнум. Народного депутата Украины Олега Барну, который попытался вынести премьер-министра Украины Арсения Яценюка с парламентской трибуны, исключили из фракции «Блок Петра Порошенко». Об этом сказано в сообщении пресс-службы «БПП».

dnpr.com.ua Смирительная рубашка

«Фракция БПП большинством голосов приняла решение исключить Олега Барну из состава фракции», — сказано в сообщении.

При этом, ранее глава фракции Юрий Луценко обещал, что Барна останется во фракции.

«Исключения из фракции не будет. Я считаю это недопустимыми действиями, но надо снова честно сказать, что атмосфера созданная в зале провоцировала психологически неуравновешенных людей. Олег Барна прошел через фронт и поэтому он слишком импульсивный, но это не является оправданием его поступка» — говорил политик журналистам в кулуарах парламента.

В то же время сам Барна не раскаивается в своих действиях. Уверен, что иначе «зло не одолеть».

«Пусть Яценюк… уйдет, как нормальный политик, как мужик. Поступок этот неевропейский, но иным методом это зло не одолеть. Я боюсь, если он по-доброму не уйдет, его вынесут люди», — заявил Барна журналистам.

Тем временем депутат Борислав Береза предложил провести психиатрическую экспертизу для всех депутатов Верховной Рады.

«Закон о психиатрической проверке кандидатов в народные депутаты востребован, как никогда. Процедуру выписать крайне сложно, но иначе как отсеивать тех, кто путает высший законодательный орган с цирком?» — написал политик на своей странице в Facebook.

При этом народный депутат от «БПП» Мустафа Найем заявил, что Яценюк взял в заложники всю страну.

«У правительства нет поддержки. Премьер-министр не авторитет для парламента. Общество не доверяет этому составу Кабинета министров. Ничего личного. И нет смысла разбираться в причинах. В тоже время голосов на нового главу правительства в зале нет. На данный момент любые изменения в правительстве невозможны без доброй воли Арсения Яценюка и «Народного фронта». И было бы правильно и честно признать, что сегодня глава правительства держит парламент и страну в заложниках процедур, формальностей и своей фракции. И чем более очевидным это становится, тем взрывоопасней ситуация — в зале и вне парламента. Это не оценка, это констатация реальности» — сказал Найем.

Напомним, ранее во время выступления премьер-министра Украины Арсения Яценюка депутат от «БПП» Олег Барна болезненно отреагировал на его слова и попытался вытолкать премьера с трибуны. Главе правительства на помощь пришли депутаты от «Народного фронта». Началась массовая потасовка.

Премьер прокомментировал инцидент так: «Дебилов много, нечего тут комментировать». При этом после инцидента практически сразу депутаты закрыли заседание Верховной Рады