Киев, 11 декабря, 2015, 16:19 — ИА Регнум. Премьер-министр Украины Арсений Яценюк готов уйти в отставку, если за это проголосует Верховная Рада. Об этом Яценюк заявил депутатам во время заседания парламента, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Капуста

Народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Мустафа Найем заявил, что премьер не выполнил поставленных перед ним задач, и спросил Яценюка, готов ли он уйти в отставку, если правительство возглавит другой представитель «Народного фронта».

Яценюк ответил, что в случае если парламент отправит его в отставку, он покорится этому решению.

«Я за кресло не держусь и приму любое решение парламента. У вас есть все конституционные полномочия поставить вопрос об отставке Кабинета министров Украины — ставьте и голосуйте!» — сказал Яценюк.

Напомним, ранее в «Народном фронте» заявили, что фракция выйдет из коалиции в случае отставки Арсения Яценюка. Это грозит распадом коалиции и перевыборами парламента. Глава фракции «Блок Петра Порошенко» Юрий Луценко заявил, что парламент не готов выбрать нового премьера, а отставка Яценюка лишит Украину поддержки МВФ.