Барнаул, 11 декабря, 2015, 16:19 — ИА Регнум. В музее УФСБ России по Алтайскому краю сегодня, 11 декабря, прошло любопытное мероприятие. В преддверии Дня сотрудника органов безопасности РФ ветераны встретились с совсем молодыми сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю и рассказали некоторые подробности своей работы.

ИА REGNUM Полковник запаса, председатель совета ветеранов УФСБ России по Алтайскому краю Алексей Суханов

«Ледниковый период» Бийска

Полковник запаса Владимир Поливанный служил в органах безопасности с 1980-го по 2003 год. О, так называемом, «Ледниковом периоде Бийска», произошедшем под новый год в декабре 1984 года, он знает, как никто другой.

Тогда в наукограде произошла крупнейшая коммунальная авария: в 30-градусные морозы на ТЭЦ сломалась турбина. И хотя ЧП это было коммунальным, органы безопасности провели не одну бессонную неделю, проверяя документы и опрашивая работников на предмет возможных диверсий.

«Жили в Бийске. Домой с работы приходил в 22−23 часа, ставил на плиту замерзший чайник и грел воду на спиртовых таблетках (благо, их было много, так как производились местным предприятием). А в 8:00 — уже следующее совещание. Организовали штаб, стали разбираться в причинах, и тут произошла еще одна накладка. При переподключении диспетчеры не синхронизировали потоки электроэнергии с других ТЭЦ и энергосистема Бийска, говоря словами энергетиков, была посажена на ноль», — вспоминает Владимир Поливанный.

Кстати, в надежде на скорое разрешение ЧП бийских коммунальщиков попросили тогда не сливать воду из отопительных систем жилых домов, так как при возобновлении теплоснабжения потребовалось бы ее заново подготавливать, а значит — терять время.

«Многие так и сделали, но прогадали. В относительно благоприятных условиях оказались те, кто все же слил воду в подвалы. Погодные условия ухудшились, ремонт затянулся, и стояки начали перемерзать. Батареи просто разрывало», — вспоминает подполковник.

Это был действительно ледниковый период в жизни бийчан. Вместо подготовки к новому году пришлось выживать.

«Чтобы выжить, жгли во дворах костры и готовили на них пищу. Женщин, детей и домашнюю живность старались пристроить к родным и знакомым, проживающим в других городах или частном секторе», — вспоминает Владимир Поливанный.

По его словам, электроэнергию дали только спустя 2 недели.

«Но к этому времени возникла еще одна проблема: из магазинов смели все, что могло обогревать, а кабели не выдерживали возросшей «отопительной» нагрузки. Устранять последствия «разморозки» в Бийск прибыли десятки ремонтных бригад. Паяльными лампами они отогревали стояки и меняли разорванные батареи. Ими были завалены все дворы в Бийске. Потом из этого металлолома многие бийчане наварили себе гаражей. А новые батареи шли в Бийск эшелонами», — отметил Владимир Поливанный.

По его словам, если бы чиновники не были так самонадеянны и предприняли упредительные меры, многих проблем можно было избежать. Ведь о возможной аварии руководящих работников предупреждали еще осенью. Но авария все же случилась в декабре, а устранять ее последствия пришлось еще в июне 1985 года.

«Помимо труб отопления, порвало и трубы канализации — представляете, какие ароматы стояли», — резюмировал полковник.

Американские шпионы и алтайская смекалка

Во всех рассказах, прозвучавших на встрече из уст ветеранов ФСБ, говорилось о сплоченности коллектива, взаимопонимании и уважении.

«Были трудные времена, но никто не ныл, мы выполняли свою работу с честью», — отметил полковник запаса, председатель совета ветеранов УФСБ России по Алтайскому краю Алексей Суханов.

Он рассказал, почему в свое время директору одного из барнаульских сельхозпредприятий не удалось получить Орден Боевого Красного знамени: «пришлось бы раскрывать работу госбезопасности».

Хотя награждать барнаульца, по мнению Алексея Суханова, было за что. Ведь произошедший на Алтае случай в неурожайный год помог существенно уменьшить закупочные цены на импорт сельхозпродукции. Алтайский край тогда кормил своим хлебом 30 миллионов человек!

«Американцы через спутник снимали виды на урожай в России. Год действительно был неурожайный. И к нам в Барнаул прибыла американская делегация — по обмену сельскохозяйственным опытом. Так вот, этот директор умудрился одно и то же поле показать гостям 4 раза — с разных сторон — так что у них сложилось впечатление, будто у нас богатый урожай!», — рассказывает Алексей Суханов.

Лихие 90-е

«Часто работали на оперативном риске», — вспоминает полковник запаса Сергей Черепанов. В лихие 90-е ему было поручено курировать управление по борьбе с организованной преступностью. Изучая преступную среду, он получил информацию о том, что одна из группировок получила большую партию боеприпасов. Также выяснилось, что еще одна из партий должна прийти в Барнаул на днях.

«Решено было провести задержание в момент передачи, но точного адреса не было. Каким же напряженным был момент, когда преступники в машине, «под завязку» набитой боеприпасами, прибыли в один из дворов жилого дома. Тогда руководство, опасаясь возможного подрыва при задержании, приняло решение об отмене операции. Но оперативники, следовавшие на другой машине, сыграли в «испорченный телефон» и, преодолев препятствие в виде рельс, стремительно провели изъятие и задержание», — вспоминает Сергей Черепанов.

Молодым сотрудникам ФСБ он рассказал и о том, какой «правдой-неправдой» ему удалось добыть вторую партию боеприпасов у криминалитета. «Но история эта — из разряда тех, что имеет еще незаконченный срок давности, поэтому пока рано приводить ее в статье. Замечу лишь, что речь идет о применении психологического приема, за который Сергею Черепанову было сказано: «Или результаты давай, или готовься к увольнению». Результаты оказались блестящими, и Сергей Черепанов даже премию получил», — поделилась впечатлением от встречи в музее УФСБ России по Алтайскому краю редактор ИА REGNUM (Алтайский край) Светлана Шаповалова.

Память о жестоком, 37-ом

В УФСБ России по Алтайскому краю весьма трепетно относятся к наследию и преемственности поколений. И даже 1937-ой год, надолго оставивший пятно на всей структуре госбезопасности, на Алтае предпочитают не замалчивать, а помнить, как урок, который не следует повторять. Музей УФСБ России по Алтайскому краю был создан 3 года назад и стал одним из первых в России.

В ходе сегодняшней встречи его руководитель — Татьяна Славнина — провела экскурс по значимым событиям истории органов безопасности на Алтае.

Мероприятие, проводимое в преддверии Дня сотрудника органов безопасности РФ, стало уже доброй традицией. Следующая встреча будет посвящена участию алтайских чекистов в обеспечении безопасности на Олимпиаде-80 в Москве.