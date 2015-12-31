Москва, 1 января, 2016, 00:30 — ИА Регнум. Сегодня, 1 января, начинает действовать постановление правительства РФ, которым скорректированы требования к расчетам за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг, сообщает ИА REGNUM.

chistayaplaneta.ru Свалка

Так, расчеты управляющей компании, ТСЖ, ЖСК за коммунальные услуги будут производиться теперь не только с ресурсоснабжающими организациями, но и с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Напомним, что в соответствии с обновленным законом об отходах коммунальная услуга по сбору и транспортировке твердых бытовых отходов будет прописываться отдельной строкой в квитанции за жилищно-коммунальные услуги. Эта услуга станет реализовываться через регионального оператора.