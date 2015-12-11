Москва, 11 декабря, 2015, 16:01 — ИА Регнум. В течение морской части учения «Индра Нэви-2015» корабли ВМФ России и ВМС Индии выполнили восемь запланированных эпизодов и уничтожили подлодку условного противника, сообщили в Минобороны России.

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Первым стало проведение досмотровых операций. Для этого были задействованы вспомогательные суда с обеих сторон. Совместные действия в море продолжились привлечением вертолетчиков. По плану учения корабли выполнили совместные стрельбы по условной подводной лодке реактивными глубинными бомбами, а затем провели артиллерийские стрельбы по реальной воздушной мишени, роль которой выполнил беспилотный летательный аппарат.

Учение продолжится и ночью, когда будет практически отработан эпизод встречного боя. Для этого корабли разделятся на две смешанные ударные группы, которые проведут маневрирование, а при обнаружении условного противника произведут по нему условные ракетные атаки.

Напомним, что от российской стороны в учении принимают участие гвардейский ракетный крейсер «Варяг», эсминец «Быстрый», большой морской танкер «Борис Бутома» и спасательное буксирное судно «Алатау», а от индийской — фрегат «Сахьядри», эсминец «Ранвир», танкер «Шакти» и дизель-электрическая подводная лодка «Синдувир», а также до 10 самолетов и вертолетов.

Завершится учение «Индра Нэви-2015» 12 декабря подведением итогов на борту фрегата ВМС Индии «Сахьядри» и церемонией проводов отряда российских кораблей.

Как сообщало ИА REGNUM, на основании достигнутых договоренностей военно-морское учение «Индра-Нэви-2015» проходит в Бенгальском заливе. Главная задача совместного учения — укрепление военно-морского сотрудничества России и Индии по защите судоходства и деятельности на море.