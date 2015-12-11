Соцсети о драке в Раде: «Боль. Ты ничего не знаешь о ней. #Яценюк»
Киев, 11 декабря, 2015, 15:40 — ИА Регнум. Сегодня во время выступления в Верховной раде Украины премьер-министра Арсения Яценюка произошла драка. Массовая потасовка завязалась после того, как премьер-министр ответил представителям «Блока Петра Порошенко», что о катастрофической ситуации в энергетической сфере им надо спрашивать у «своего» министра энергетики Владимира Демчишина. В соцсетях пользователи эмоционально и с иронией отреагировали на это известие.
«Очередное представление
#киевского #цирка! Заседание #рада, #яценюка носят на руках! Звезда, #порно? #Украина… Позорище!» — написал пользователь Вово.
Другие комментаторы провели параллель между унесенным с трибуны Яценюком и украденной невестой из фильма «Кавказская пленница»:
«
#Яценюк и Барна как в фильме Кавказская пленница!»
Пользователи отметили бездарную игру у трибуны премьер-министра Украины, а также ее последствия:
«
#яценюкплохой актер сегодня в #раді не мог скрыть их страх и наделал в штаны».
«После этого случая с
#Яценюк в #верховнарада, можно с уверенностью говорить, что власть носят на руках! p. s — #Байден уехал, клоуны остались», — обратила внимание Юлия.
После несогласия с заявлениями Арсения Яценюка как политиков, так и пользователей по многим вопросом, теперь его мнение оказалось понятым:
«
#Украина на грани катастрофы. В раде полно дебилов. #Яценюк в кои-то веки — прав».
Комментатор Роман подчеркнул, как горька ирония действительности Верховной рады Украины:
«По-моему, просьбу украинцев «взять коррупционеров за яйца» в правительстве поняли слишком буквально
#Рада #Яценюк».
«Боль. Ты ничего не знаешь о ней.
#Яценюк», — заговорили пользователи от лица главы кабмина после случившегося.
Издание InfoResist комментирует: «Схватить кролика за яйца. Соцсети бурно отреагировали на инцидент с
#Яценюк'ом в Раде».
Кроме того, после драки депутатов в Верховной раде Украины на YouTube уже появилось видео этого инцидента. Метко и лаконично пользователь дал описание происходящему: «Это феерично».
ИА REGNUM ранее сообщало, что на заявления премьер-министра Украины Арсения Яценюка о том, к кому лучше обратиться за ответом на вопрос о катастрофической ситуации в энергетической сфере, эмоционально отреагировал депутат «Блока Петра Порошенко» Степан Барна. В зале завязалась массовая драка. Премьера окружили его соратники из «Народного фронта», которые не подпускали никого к главе правительства.
По мнению главы фракции «Самопомощь» в Верховной раде Олега Березюка, драка была спланирована заранее.
«Это отвлекающий маневр низости украинского парламента. Но он не просто так. Он нужен для того, чтобы мы с вами об этом говорили. А не говорили, почему цена на газ не снижается, когда на мировом рынке она ниже плинтуса, почему таможня остается дырой, и Яценюк это знает. Он не может от этого отказаться», — сказал Березюк.
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