Киев, 11 декабря, 2015, 15:40 — ИА Регнум. Сегодня во время выступления в Верховной раде Украины премьер-министра Арсения Яценюка произошла драка. Массовая потасовка завязалась после того, как премьер-министр ответил представителям «Блока Петра Порошенко», что о катастрофической ситуации в энергетической сфере им надо спрашивать у «своего» министра энергетики Владимира Демчишина. В соцсетях пользователи эмоционально и с иронией отреагировали на это известие.

Цитата из х/ф «Восставший из ада». Реж. Клайв Баркер. 1987. Великобритания «Боль... Что ты знаешь о боли?»

«Очередное представление # киевского # цирка! Заседание # рада, # яценюка носят на руках! Звезда, # порно? # Украина… Позорище!» — написал пользователь Вово.

Другие комментаторы провели параллель между унесенным с трибуны Яценюком и украденной невестой из фильма «Кавказская пленница»:

« # Яценюк и Барна как в фильме Кавказская пленница!»

Пользователи отметили бездарную игру у трибуны премьер-министра Украины, а также ее последствия:

« # яценюкплохой актер сегодня в # раді не мог скрыть их страх и наделал в штаны».

«После этого случая с # Яценюк в # верховнарада, можно с уверенностью говорить, что власть носят на руках! p. s — # Байден уехал, клоуны остались», — обратила внимание Юлия.

После несогласия с заявлениями Арсения Яценюка как политиков, так и пользователей по многим вопросом, теперь его мнение оказалось понятым:

« # Украина на грани катастрофы. В раде полно дебилов. # Яценюк в кои-то веки — прав».

Комментатор Роман подчеркнул, как горька ирония действительности Верховной рады Украины:

«По-моему, просьбу украинцев «взять коррупционеров за яйца» в правительстве поняли слишком буквально # Рада # Яценюк».

«Боль. Ты ничего не знаешь о ней. # Яценюк», — заговорили пользователи от лица главы кабмина после случившегося.

Издание InfoResist комментирует: «Схватить кролика за яйца. Соцсети бурно отреагировали на инцидент с # Яценюк'ом в Раде».

Кроме того, после драки депутатов в Верховной раде Украины на YouTube уже появилось видео этого инцидента. Метко и лаконично пользователь дал описание происходящему: «Это феерично».

ИА REGNUM ранее сообщало, что на заявления премьер-министра Украины Арсения Яценюка о том, к кому лучше обратиться за ответом на вопрос о катастрофической ситуации в энергетической сфере, эмоционально отреагировал депутат «Блока Петра Порошенко» Степан Барна. В зале завязалась массовая драка. Премьера окружили его соратники из «Народного фронта», которые не подпускали никого к главе правительства.

По мнению главы фракции «Самопомощь» в Верховной раде Олега Березюка, драка была спланирована заранее.

«Это отвлекающий маневр низости украинского парламента. Но он не просто так. Он нужен для того, чтобы мы с вами об этом говорили. А не говорили, почему цена на газ не снижается, когда на мировом рынке она ниже плинтуса, почему таможня остается дырой, и Яценюк это знает. Он не может от этого отказаться», — сказал Березюк.

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