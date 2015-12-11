Ростов-на-Дону, 11 декабря, 2015, 15:36 — ИА Регнум. ООО «КБ «Донинвест», обанкротившийся в 2014 году, распродает нажитое имущество. На сайте «Агентства по страхованию вкладов» указано свыше 180 лотов, в числе которых недвижимость, транспорт, доля в уставном капитале. Как передает ГТРК «Дон-ТР», согласно информации аукцион состоится 2 февраля 2016 года.

Напомним, что лицензия на осуществление банковской деятельности у кредитной организации была отозвана российским Центробанком 9 октября прошлого года. «Донинвест» не исполнял законодательство РФ, регулирующее банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ. Финансовая организация оказалась не способной удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам.

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В октябре текущего года стало известно, что экс-руководство «Донинвеста» заподозрили в хищении 1 млрд рублей. Подозреваемые в организации криминальной схемы были задержаны.