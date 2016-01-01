Москва, 1 января, 2016, 05:14 — ИА Регнум. Сегодня, 1 января, в России вступает в силу закон, вводящий ограничения на иностранный капитал в российских СМИ, сообщает ИА REGNUM. С 2016 года иностранцы не смогут владеть или контролировать более 20% акций или долей учредителя российского СМИ.

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СМИ обязаны сообщать об иностранном финансировании Роскомнадзору в течение 30 дней после поступления средств. В случае отказа для СМИ предусматриваются штраф в размере суммы, полученной из-за рубежа, а также штраф.

Отчеты будут нужны раз в квартал, за их отсутствие СМИ не закроют и не надо будет сообщать о средствах за подписку. СМИ также не будут отчитываться за сделки с теми, кто имеет одновременно российское и иное гражданство. Освободят от уведомления и СМИ, созданные международными договорами с Россией, как, например, ТК «Мир». Также вводится минимальная сумма, начиная с которой нужно будет отчитываться, — 15 тыс. рублей.

По мнению авторов инициативы, граждане должны знать о том, кто финансирует то или иное СМИ. «Тот, кто платит, тот и заказывает музыку. Граждане РФ должны понимать, на какие деньги они читают данный материал, который представлен на суд либо в интернете, либо в СМИ. Думаю, в этом страшного ничего нет», — отметил автор депутат Госдумы Вадим Деньгин (ЛДПР).

Кроме того, согласно тексту закона, иностранное юридическое лицо, российское юридическое лицо с иностранным участием, иностранный гражданин, лицо без гражданства, гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство другого государства, в совокупности или каждый в отдельности, не вправе выступать учредителем (участником) средства массовой информации, являться редакцией средства массовой информации, организацией (юридическим лицом), осуществляющей вещание.