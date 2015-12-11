Вашингтон, 11 декабря, 2015, 15:15 — ИА Регнум. 10 декабря министр иностранных дел Нагорно-Карабахской Республики Карен Мирзоян провел встречу с американским конгрессменом Адамом Шифом. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МИД НКР

В ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся процесса мирного урегулирования азербайджано-карабахского конфликта, провокаций со стороны вооруженных сил Азербайджана на линии соприкосновения, а также гуманитарной помощи, предоставляемой США Арцаху (Карабаху).

В тот же день Карен Мирзоян встретился с группой экспертов по региону. В своем выступлении министр иностранных дел НКР представил процесс строительства независимой государственности в Арцахе, а также экономическую ситуацию и перспективы развития. Отвечая на вопросы экспертов, Карен Мирзоян коснулся вызовов, стоящих перед НКР, в частности, ситуации, сложившейся в процессе мирного урегулирования азербайджано-карабахского конфликта.

Визит главы внешнеполитического ведомства НКР в Вашингтон завершился организованным посольством Республики Армения в США приемом, в котором приняли участие дипломаты, представители армянских организаций США и диаспоральных кругов, представители духовенства и журналисты.

С приветственным словом к участникам приема обратились посол РА в США Тигран Саргсян и министр иностранных дел НКР Карен Мирзоян. В своей речи Карен Мирзоян выразил благодарность за теплый прием и поддержку, оказываемую Арцаху, и подчеркнул важность национального единства в вопросе урегулирования азербайджано-карабахского конфликта.