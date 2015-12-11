Афины , 11 декабря, 2015, 15:10 — ИА Регнум. Главы Греции, Египта и Кипра 9 декабря договорились ускорить переговоры по демаркации морской границы в восточной части Средиземного моря, сообщает Reuters.

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Такое решение было принято президентом Египта Абдель Фаттахом аль-Сиси, премьер-министром Греции Ципрасом и президентом Кипра Никосом Анастасиадисом. Одной из причин, почему лидеры средиземноморских стран хотят ускорить решение территориального вопроса, является обнаруженные в Средиземном море запасы природного газа.

В рамках прошедшей встречи лидеры создали совместный комитет, который будет заниматься развитием туристических, инвестиционных и энергетических проектов. Также комитет займется изучением потенциала возможности постройки трубопроводов в регионе в зависимости от уровня запасов газа, обнаруженных в восточной части Средиземного моря.

Тем не менее, независимые эксперты отмечают, что большая часть газа, обнаруженная у побережья Кипра, Израиля и Египта, пойдет для внутреннего потребления, они также сомневаются, что объемов газа достаточно, чтобы трубопровод в Европу был экономически выгодным.