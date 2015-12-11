Чебоксары, 11 декабря, 2015, 14:54 — ИА Регнум. Глава постоянной комиссии в городском собрании депутатов Чебоксар Александр Андреев сложил полномочия председателя и вышел из партии «Единая Россия». Это событие прошло тихо, без публичного скандала и выноса сора из политической «избы», но активно обсуждается в политических кулуарах, став одним из главных закулисных событий на конференции регионального отделения Общероссийского народного фронта. В беседе с корреспондентом ИА REGNUM депутат Александр Андреев подтвердил свой выход из партии и сложение полномочий главы постоянной комиссии в горсобрании, отметив, что на него «оказывали сильное давление».

ИА REGNUM На конференции «Единой России» в Чувашии

Александр Андреев сообщил, что он сам написал заявление о сложении полномочий — через два месяца после избрания на эту должность. «Я написал заявление не просто так, на меня оказывали очень сильное давление. Вопрос был поставлен в ультимативной форме: или ухожу я, или уходит высокопоставленный чиновник — не буду называть фамилии. Тогда я сказал, что уйду, нет проблем. Соответственно, в знак протеста я вышел и из «Единой России». Это мой личный протест против действий этого чиновника в отношении городского собрания и меня лично», — сказал, в частности, депутат. И воздержался от подробностей.

Александр Андреев также подчеркнул, что руководствовался не личными амбициями, как это преподносят отдельные единороссы, и его действия не являются протестом против партии в целом.

Заявление о сложении полномочий было единогласно поддержано депутатами. На само заседание Андреев не пришёл, поэтому решение принималось без его участия: «Зачем буду испытывать коллег, знакомых, ставить их в неудобное положение? Продолжу свою работу в городском собрании как рядовой депутат».

Отметим, что Александр Андреев является депутатом городского собрания несколько последних созывов, возглавляя постоянную комиссию по вопросам градостроительства, землеустройства и развития территории города. В шестой, нынешний созыв, сформированный после выборов в сентябре 2015 года, он прошёл по одномандатному округу и был единогласно избран председателем комиссии. Однако соратники по партии говорят, что по одномандатному округу он выдвинулся самовольно. Напомним, что в 2009—2011 годах Александр Андреев на общественных началах работал уполномоченным по правам ребёнка в Чувашии.