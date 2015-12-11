Москва, 12 декабря, 2015, 02:29 — ИА Регнум. 14 декабря в Москве откроется Фестиваль «Читай и смотри», приуроченный к 100-летию Киностудии имени Горького и закрытию Года литературы. Вниманию зрителей будет представлена подборка короткометражных фильмов, отражающих историю Киностудии. Как сообщили в пресс-службе МосКино, показы пройдут в кинотеатре «Космос».

Цитата из к/ф «Гостья из будущего». реж Павел Арсенов. 1985. СССР Наташа Гусева в роли Алисы Селезневой

В программе вечера:

«Слон и верёвочка» — дебютный фильм режиссёра Ильи Фрэза по сценарию Агнии Барто, снятый в 1945 году, когда Киностудия имени Горького ещё носила название «Союздетфильм»;

— дебютный фильм режиссёра Ильи Фрэза по сценарию Агнии Барто, снятый в 1945 году, когда Киностудия имени Горького ещё носила название «Союздетфильм»; «Ванька» — первая короткометражка Эдуарда Бочарова, автора знаменитого «Орлёнка». Фильм-экранизация рассказа Антона Чехова вышел на экраны в 1959 году;

— первая короткометражка Эдуарда Бочарова, автора знаменитого «Орлёнка». Фильм-экранизация рассказа Антона Чехова вышел на экраны в 1959 году; «Чук и Гек» — первая экранизация одноимённой повести Аркадия Гайдара, снятая режиссёром Иваном Лукинским в 1953 году.

Киностудия имени Максима Горького — одна из старейших в России. За годы работы здесь было выпущено более тысячи фильмов в числе которых «Тихий Дон» Сергея Герасимова, «Окраина» Бориса Бернета, «А зори здесь тихие» Станислава Ростоцкого, «Гостья из будущего» Павла Арсенова и многие другие.

Справка ИА REGNUM:

История киностудии началась в 1915 году: костромской купец Михаил Трофимов и инженер Моисей Алейников основали в Москве Торговый дом «Русь», или как его тогда называли — Киноателье «Русь». В 1916 году для ателье был построены съёмочные павильоны на Бутырской улице и Верхней Масловке. Компания, по завещанию создателей, экранизировала в основном русскую классику. Знаменитый фильм «Поликушка» по одноимённому рассказу Льва Толстого, поставленный на киностудии в 1919 году, стал классикой раннесоветского кино и одним из первых фильмов СССР, получивших мировое признание.

С 1924 года кинокомпания была преобразована в акционерное общество «Межрабпом-Русь». За четыре года его существования было выпущено 24 художественных и 13 анимационных фильмов. Впоследствии «Межрабпом-Русь» стало российско-германской компанией «Межрабпомфильм». В период с 1928 по 1936 года здесь было снято множество известных советских фильмов, в числе которых «Потомок Чингисхана», «Окраина», «Путёвка в жизнь».

В 1930 году было выдвинуто предложение организовать в России кинокомпанию детских фильмов. В 1936 году идея была реализована: «Межрабпомфильм» стал студией детского и юношеского кино «Союздетфильм». Период её существования считается расцветом советского молодёжного кино. В прокат выходят такие фильмы как «Остров сокровищ» Владимира Вайнштока, «Тимур и его команда» Александра Разумного, «Сын полка» Василия Пронина, а также знаменитая трилогия о Горьком Марка Донского.

Впоследствии, когда «Союздетфильм» хотели сделать филиалом Мосфильма, Сталин сказал: «Раз там была снята знаменитая трилогия (имея в виду фильмы Донского), то давайте присвоим студии имя Горького». Так киностудия получила имя знаменитого советского писателя.

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