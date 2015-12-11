Москва, 11 декабря, 2015, 14:42 — ИА Регнум. Ключевая ставка Банка России осталась на уровне 11% — такое решение было принято на заседании совета директоров ЦБ. Таким образом, регулятор уже третье заседание подряд оставляет этот показатель неизменным. Как полагают эксперты, опрошенные корреспондентом ИА REGNUM 11 декабря, российский бизнес и население уже адаптировались к новым реалиям, при этом низкие цены на нефть и падение бюджетных доходов могут привести к тому, что ставку в дальнейшем даже придется повышать.

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Ключевая ставка ЦБ была поднята до уровня 17% в декабре прошлого года на фоне резкого падения курса национальной валюты. С января 2015 года ставка начала опускаться — тогда она была понижена с 17 до 15% и с тех пор постоянно снижалась в течение года. С начала августа ее уровень не менялся и держался на отметке 11%, хотя представители бизнеса все больше высказывали пожелания о снижении ее до однозначной величины к концу года.

На фоне ожидания снижения ключевой ставки правительством РФ было принято решение об усилении ее роли как одного из основных инструментов денежно-кредитной политики ЦБ. 10 декабря глава правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому в документах правительства ключевая ставка заменит ставку рефинансирования с 1 января 2016 года. Ранее понятие ключевой ставки в законодательстве не использовалось.

Бизнес адаптировался к новым реалиям

Решение Центрального банка сохранить ключевую ставку на уровне 11% было в целом ожидаемо рынком, говорит ведущий аналитик MFX Capital Александр Гриченков. «В условиях нестабильности рубля и рисков инфляции регулятор не может пойти на меры монетарного стимулирования экономики, тем более что российский бизнес и население уже адаптировались к новым реалиям — в частности, в 3-м квартале спад ВВП замедлился до 4,1% годовых, а деловая активность в промышленности в последние два месяца остаётся выше 50 пунктов», — отмечает он.

В то же время, подчеркивает эксперт, из-за сохраняющейся высокой инфляции у ЦБ «просто связаны руки» в смягчении денежно-кредитной политики. «Ранее, чем во 2-м квартале 2016 года, когда ожидается значительное снижение темпов годовой инфляции, ожидать существенного снижения ключевой ставки бизнесу не стоит», — говорит Гриченков.

В начале 2016 года ставку могут даже повысить

Центробанк не взял на себя ответственность пересматривать ключевую ставку в декабре, считает аналитик компании RoboForex Дмитрий Гурковский. «Текущая ситуация с государственными финансами такова, что понижать стоимость заемного капитала невозможно: это будет еще большая нагрузка на банки, которой они могут не выдержать», — полагает эксперт. Есть основания предполагать, что в начале будущего года ЦБ вполне может вернуться даже к повышению ставки, учитывая падение цен на нефть и низкие поступления в бюджет со стороны сырьевой отрасли, предупреждает Гурковский. Кроме того, предстоящее заседание ФРС надавит на развивающуюся экономику России еще больше, напоминает эксперт. «От текущего решения ЦБ не выиграл никто, но и проигравших тоже нет. Оно нейтрально настолько, насколько это может быть», — заключил он.

Экономике не по карману дешевые кредиты внутри страны

Время для пересмотра стоимости заемных средств все еще не пришло, говорит управляющий партнер компании Heads Consulting Александр Базыкин. «Мало кто ожидал, что за весь 2015 год фискальная ситуация в РФ не то что не стабилизируется, а немного ухудшится. Перевес бизнес-лобби в этот раз не сработал, ЦБ принял самое логическое решение», — полагает Базыкин. Экономике РФ в текущем ее состоянии не по карману дешевые кредиты внутри страны, считает эксперт. «Небольшому бизнесу, в свою очередь, не особенно поможет понижение ставки на символические полпроцента. Эффективно работать можно при стоимости кредита не выше 7%, а до этого все еще очень далеко», — убежден Базыкин.