Калуга, 11 декабря, 2015, 14:38 — ИА Регнум. Факт ввоза на территорию Российской Федерации товаров по поддельным документам, с занижением таможенной стоимости и недоплатой в федеральный бюджет более 19 млн рублей был выявлен в ходе взаимодействия Калужской таможни со службами Центрального таможенного управления и Северо-Западного таможенного управления.

kaluga24.tv Калужской таможней выявлен факт ввоза на территорию Российской Федерации товаров по поддельным документам

Как сообщили 11 декабря корреспонденту ИА REGNUM в Калужской таможне, при проведении проверочных мероприятий установлено, что декларировала товары санкт-петербургская фирма, а получателями данных товаров являлись крупные производственные предприятия, в том числе и одно калужское предприятие.

По данному факту Калужской таможней возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 194 Уголовного кодекса Российской Федерации («Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица»).

Дальнейшая проверка показала, что руководство калужского предприятия, осуществляя закупку и последующую эксплуатацию оборудования, должно было знать о незаконности их ввоза, что влечет возникновение солидарной ответственности по уплате таможенных платежей получателя товаров и декларанта.

Калужской таможней в отношении данной организации также было возбуждено дело об административном правонарушении по статье 16.21 КоАП России («Незаконное пользование товарами, их приобретение, хранение либо транспортировка»). В результате проведенного расследования вина юридического лица в приобретении и использовании товаров, ввезенных на территорию Таможенного союза с недекларированием, то есть незаконно, была доказана.

Постановлением Калужского районного суда предприятие признано виновным с назначением наказания в виде административного штрафа в сумме 30 млн рублей.

Данное решение было обжаловано предприятием в Калужский областной суд, который по результатам пересмотра дела об административном правонарушении подтвердил решение районного суда и оставил его без изменения, а жалобу предприятия без удовлетворения.