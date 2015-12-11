Ереван, 11 декабря, 2015, 14:31 — ИА Регнум. В утвержденной накануне правительством Армении стратегической программе «Пути долгосрочного развития энергетической системы Армении до 2036 года» содержится интересный прогноз по российскому газу, поставляемому в республику, пишет газета «Айкакан жаманак».

«Газпром Армения»

«Известно, что одним из условий членства России в ВТО является то, что реализация энергетических ресурсов на внутреннем и на любом из внешних рынков должна осуществляться с одинаковой прибыльностью. В случае выполнения этого условия, цены импортируемого из России газа должны будут соответствовать европейским», — отмечается в программе.

Как следует из публикации, это означает, что в случае выполнения условий присоединения к ВТО цена поставляемого в Армению российского газа повысится приблизительно втрое.

«В настоящее время стоимость 1000 куб. м поставляемого в Армению российского газа составляет $165, а с 2018 года, постепенно повышаясь, согласно представленным в программе прогнозам, она достигнет сначала $324, затем $460», — говорится в статье.

Газета напоминает, что срок действующего договора о поставках российского газа в Армению истекает именно в 2018 году, и велика вероятность того, что сценарий, спрогнозированный в документе, станет реальностью.

На данный момент формирование цен при поставках природного газа в Армению регулируется соглашением между правительствами Армении и России о сотрудничестве в сфере поставок природного газа, нефтепродуктов и необработанных природных алмазов в Армению. Базовой объявлена действующая в настоящее время цена $189, в основе которой заложена цена на газ в Оренбургской области РФ, определенная в рублях и установленная в РФ в порядке регулирования оптовой цены на газ, добываемый компанией «Газпром» и реализуемой потребителям в Оренбургской области. К ней добавляются расходы на транспортировку газа до границы Армении.

В сентябре текущего года министерство энергетики России и министерство энергетики и природных ресурсов Армении подписали протокол о внесении изменений в соглашение о порядке формирования цен при поставке природного газа в Республику Армения. Документ юридически устанавливает снижение базовой цены на поставляемый в Армению российский газ с 189 до 165 долларов за 1 тыс. кубометр.

Снижение цены поставляемого Армении газа не повлияет на тарифы для конечных потребителей, а лишь улучшило финансовую ситуацию в компании «Газпром Армения», которая по причине девальвации национальной валюты в конце 2014 года стала терять прибыль. В настоящее время стоимость газа для крупных потребителей составляет $270 (тариф в драмах привязан к курсу доллара), а для населения тариф составляет порядка $330. С ноября 2014 года армянский драм девальвировался примерно на 15%.

Согласно договору между ОАО «Газпром» и ЗАО «Газпром Армения» на поставку российского природного газа в Армению в 2014—2018 годах, «Газпром» обеспечит ежегодную поставку до 2,5 млрд кубометров газа, стоимость будет определяться в соответствии с формулой, привязанной к российскому ценообразованию на газ.

Монополистом в сфере поставки и распределения на внутреннем рынке Армении российского газа является стопроцентная «дочка» российского «Газпрома» компания «Газпром Армения».

Глава «Газпрома» Алексей Миллер 9 декабря по итогам встречи с вице-премьером, министром энергетики и природных ресурсов Грузии Кахабером Каладзе заявил, что «Газпром» и Иран прорабатывают вопросы обменных операций при поставках газа в Армению.

Газопровод Иран — Армения сдан в эксплуатацию в 2007 году. Экспортируемый в Армению газ перерабатывается в электроэнергию, которая поставляется в Иран из расчета 3 кВт. ч за 1 кубометр природного газа. Армянский участок газопровода принадлежит «Газпром Армении».