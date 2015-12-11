Москва, 11 декабря, 2015, 14:33 — ИА Регнум. Месяц назад Роскосмос совместно с журналом «National Geographic Россия» объявил о начале конкурса в Instagram под хештегом #ДотянутьсяДоЗвезды. С тех пор к акции присоединились тысячи пользователей.

Скриншот с www.instagram.com/p/-ZAXrRyvbn Туман под звездами

Суть мероприятия такова: сфотографировать «все, что напоминает о бескрайних просторах космоса», и выложить в соцсеть с соответствующим хештегом. Позже, в канун Нового года, 30 декабря, будет определен победитель, который получит необычные подарки, включая встречу с космонавтом Олегом Артемьевым.

«Мы уверены, что среди наших подписчиков есть талантливые фотографы, способные показать красоту космоса, находясь на Земле!» — говорится в сообщении о запуске акции.

Так, более трех тысяч пользователей поддержали идею конкурса, отметив пост как понравившийся, а под хештегом #ДотянутьсяДоЗвезды опубликовано уже несколько сот фотографий и видео с необычными видами космических просторов или кораблей.

Например, участник конкурса @dina.julayeva засняла виды горного хребта Заилийский Алатау. «Благодаря участнику конкурса #ДотянутьсяДоЗвезд @dina.julayeva мы c вами прямо сейчас можем насладиться видом с горного хребта Заилийский Алатау в Казахстане», — отметили в Роскосмосе.

«Хочу #ДотянутьсяДоЗвезд макет ракеты-носителя «Ангара» и познакомиться с @olegmks, поэтому участвую в конкурсе от @roscosmosofficial и @natgeoru. Поехали», — написал другой пользователь и опубликовал видео ночного неба с быстрыми потоками воздуха.

Смотрите галерею фотографий участников конкурса