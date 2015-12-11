Рыбинск, Ярославская область, 11 декабря, 2015, 14:14 — ИА Регнум. Муниципальный совет Рыбинска утвердил городской бюджет 2016 года. Он составляет 4,5 млрд рублей и будет бездефицитным. Как сообщает РЫБИНСКonLine, собственные доходы бюджета планируются в размере 1,8 млрд, 2,7 млрд — безвозмездные поступления из бюджетов вышестоящих уровней.

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Проекты бюджетов 2017 и 2018 годов сверстаны с профицитом в 50 млн рублей. Средства запланированы с учетом погашения муниципального долга. Одним из инструментов сокращения муниципального долга Рыбинска является замещение коммерческих кредитов государственным.

Как уже сообщало ИА REGNUM, правительство Ярославской области готово предоставить Рыбинску порядка 160 млн рублей бюджетного кредита в 2016 году и 100 млн в 2017. Однако, предлагаемые условия кредитования существенно отличаются, от тех, на которых областной бюджет кредитовался у федерального. Региональная власть предлагает процентную ставку в размере 4% на 2016 год и 8% на 2017, при том, что сама получила бюджетный кредит под 0,1%. Кроме того, Рыбинску предлагается половину долга вернуть уже через год.

Естественно, что ни исполнительную ни представительную власть в Рыбинске подобная несправедливость не устраивает. Соответственное обращение в Ярославскую областную думу рыбинские депутаты сделали, но вопрос пока не решён.

Вполне возможно, что вопрос условий предоставления бюджетного кредита Рыбинску станет одним из предметов жёстких дискуссий и политического шантажа во время предстоящей кампании по выборам мэра Рыбинска.