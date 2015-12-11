Москва, 11 декабря, 2015, 14:04 — ИА Регнум. На сегодняшний день главной задачей для каждого государства является установление наиболее жизнеспособных границ. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 11 декабря в ходе круглого стола на тему «Денонсация Московского и Карсского договоров. Возможности и перспективы» заявил политолог Артур Устян.

Дарья Антонова ИА REGNUM Артур Устян на круглом столе по теме «Денонсация Московского и Карсского договоров. Возможности и перспективы»

«Если мы говорим о населении, то оно переселяется только в наиболее благоприятные регионы. Люди не едут в регионы, где есть война и блокада. Мы забываем, что главная задача — установление наиболее жизнеспособных границ. Их установление и жизнеспособность — второй этап. Юридические и политические формулировки являются следствием успешных действий. Если мы рассуждаем в контексте Республики Анатолии, то мы должны предполагать, что основная ответственность за происходящие процессы взваливается на коренное население. Поэтому работа с этим населением является главной задачей», — сказал Устян.

Он напомнил, что Россия — это государство, имеющее свои геополитические интересы: «У неё есть такие интересы, они должны осознаваться. В данный момент Россия находится в жесточайшей экономической ситуации. С 1985 года не преодолён процесс идеологического развала. Нет фундамента для динамичного развития. Нет никакой пассионарности, и это видно по элите. Мало кто осознаёт всю сложность и глубину проблем. А как только появляется осознание — появляется ступор».

Устян отметил, что если рассматривать Россию в контексте её границ, то надо понимать, что Кавказ — наиболее уязвимая её часть: «Изменение границ — это привлечение договоров, международного права и так далее. Но это не заменяет геополитического и военно-стратегического контекста».

Напомним, сегодня, 11 декабря 2015 года, в пресс-центре ИА REGNUM состоялся круглый стол на тему «Денонсация Московского и Карсского договоров. Возможности и перспективы». Организатором мероприятия является Конгресс армянской молодежи России при поддержке Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона. В круглом столе приняли участие эксперты в области международных отношений, международного права и мировой экономики, а также журналисты.