Москва, 11 декабря, 2015, 13:56 — ИА Регнум. Посол Ирана в Ереване кулуарно предлагал обменять Грузию на Армению. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 11 декабря в ходе круглого стола на тему «Денонсация Московского и Карсского договоров. Возможности и перспективы» заявил главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Круглый стол на тему «Денонсация Московского и Карсского договоров в пресс-центре ИА REGNUM

«В 2003 году, когда я начал заниматься вопросом Армении, Карабаха и Абхазии, персы сразу очень быстро отследили наши шаги, и тогдашний посол Ирана в Ереване предложил: Грузию забирайте себе, Армению отдавайте нам. Поэтому когда мы говорим о блокаде Армении — это формула: страна живёт через Грузию и Иран».

Вместе с тем, он отметил, что следствие такой «неблокады» проявляется в том числе и в том, что на днях в Ереване «Ирану на 99 лет была передана в пользование мечеть»: «Если речь идёт о независимом Карабахе, то как мы будем учитывать интересы Ирана на огромной границе по Араксу? Об этом никто не говорит».

Напомним, сегодня, 11 декабря 2015 года, в пресс-центре ИА REGNUM состоялся круглый стол на тему «Денонсация Московского и Карсского договоров. Возможности и перспективы». Организатором мероприятия является Конгресс армянской молодежи России при поддержке Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона. В круглом столе приняли участие эксперты в области международных отношений, международного права и мировой экономики, а также журналисты.