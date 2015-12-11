Лозанна, Швейцария, 11 декабря, 2015, 13:56 — ИА Регнум. В Швейцарии Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини на отстранение от любой футбольной деятельности на 90 дней, говорится в официальном релизе суда в Лозанне.

uefa.com Мишель Платини

CAS также дал рекомендацию ФИФА не продлевать 90-дневный срок. Кодекс по этике ФИФА предполагает продление дисквалификации еще на 45 дней «в исключительных случаях».

Спортивный арбитражный суд считает, что продление будет «чрезмерным и необоснованным ограничением» права Платини на доступ к правосудию и причинит ему «непоправимый вред».

Накануне стало известно, что арбитражная палат ФИФА начала третейские разбирательства в отношении Блаттера и Платини. Точные выводы доклада комитета по этике ФИФА, на основании которого и начато разбирательство, неизвестны, однако ряд СМИ сообщают, что комитет рекомендовал пожизненно отстранить Блаттера и Платини от футбольной деятельности.

Читайте подробнее: Комитет по этике ФИФА требует навсегда отстранить Блаттера и Платини