Вступил в силу закон о «скидках» на штрафы ГИБДД
Москва, 1 января, 2016, 01:00 — ИА Регнум. Сегодня, 1 января, вступил в силу закон о «скидках» при своевременной оплате штрафов за нарушения Правил дорожного движения, сообщает ИА REGNUM.
Так, водители-нарушители, оплатившие штраф в срок — не позднее 20 дней со дня вынесения постановления, могут оплатить его в размере 50%.
При этом «скидка» не распространяется на такие нарушения, как повторное управление незарегистрированным ТС; управление в состоянии опьянения; передача управления лицу, находящемуся в состоянии опьянения; повторное превышение скорости; повторный проезд на запрещающий сигнал светофора.
Также «скидка» не положена водителям, совершившим нарушение, за которое предусмотрен минимальный штраф в 500 рублей.
Напомним, что срок оплаты административного штрафа составляет 60 дней.
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Отметим, что нормы о «скидке» перекочуют в новую редакцию КоАП, над которой работают в Госдуме.