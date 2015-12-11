Гавана, 11 декабря, 2015, 13:53 — ИА Регнум. Общественные объединения кубинцев, проживающих в Майами, входящие в «Альянс Хосе Марти», 12 декабря организуют Марш за немедленную отмену блокады Кубы со стороны США. Участники акции требуют положить конец политике США в отношении Острова Свободы, нарушающей права человека. В заявлении «Альянса Хосе Марти» блокада названа геноцидом, который «наносит вред нашим семьям на Кубе, особенно детям», комментирует Prensa Latina.

Цитата из к/ф «Куба либре». реж Дэвид Эттвуд. 2002. США Американский матрос на памятнике Хосе Марти. Гавана, Куба

Как ранее сообщало ИА REGNUM, основным условием Кубы для нормализации отношений с США была заявлена отмена экономической блокады. Для установления нормальных отношений кубинская сторона требовала также решить проблему Гуантанамо и прекратить трансляции радио — и телепередач с территории Соединенных Штатов на Кубу, направленных на дестабилизацию и подрыв государственного строя на острове. В ноябре с.г. президент США Барак Обама подтвердил решение о закрытии тюрьмы в Гуантанамо, находящейся в восточной части Кубы. Однако позже этот план был признан слишком затратным.

Что касается отмены блокады, то на сегодняшний день ситуация такова: официальные представители руководства Кубы и США «провели предварительные переговоры о выплате компенсаций, которых две страны требуют друг от друга за враждебные действия во времена «холодной войны». Гавана требует около 120 млрд долларов в качестве компенсации ущерба, понесенного от введенной США после кубинской революции 1959 года и действовавшей на протяжении более 50 лет экономической блокады острова. Вашингтон, в свою очередь, требует от Кубы 8 млрд долларов в качестве компенсации за экспроприированное имущество», комментирует BBC.