Москва, 1 января, 2016, 00:05 — ИА Регнум. Сегодня, с 1 января, в России вступил в силу закон о праве на достоверную информацию о гражданах в интернете — так называемый закон о «праве на забвение», сообщает ИА REGNUM.

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Граждане РФ смогут требовать от оператора поисковой системы прекратить выдачу указаний на сайты с информацией о себе.

После получения запроса поисковик обязан рассмотреть его и изучить аргументы гражданина. Далее принимается решение, удовлетворить требования об удалении ссылок, или нет. При этом поисковые системы имеют право запросить документы, удостоверяющие личность заявителя, однако факт обращения гражданина РФ раскрывать запрещено. Срок рассмотрения заявлений составит 10 рабочих дней.

Ссылки получится удалить, если содержащаяся информация распространяется с нарушением законодательства РФ, является неактуальной или «утратившей значение для заявителя в силу последующих событий или действий заявителя». События, содержащие признаки уголовно наказуемых деяний, являются исключением, если не истек срок привлечения к уголовной ответственности.

Депутаты Госдумы, работая над законом, переняли международный опыт «Мы берем те примеры законодательства европейского, которые мы считаем необходимыми сегодня в силу серьезного развития интернет-пространства», — отметил один из авторов инициативы глава комитета Госдумы по информполитике, один из руководителей Института развития интернета (ИРИ) Леонид Левин («Справедливая Россия»). «Есть много сайтов-однодневок, фейковых различных технологических возможностей, которые позволяют, как вы прекрасно знаете, появляться в поисковой выдаче, но при этом возможности каким-то образом контактировать с ресурсами, им исполнять реальные решения судов практически отсутствуют, а блокирование не всегда в отношении таких работает», — говорит он.

Одновременно вводятся и штрафы за нарушения требований закона. За необоснованный отказ операторов поисковых систем прекратить выдачу ссылок на недостоверную информацию о гражданине, обратившемся с таким требованием, штраф составит: на граждан от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, а на юрлиц — от 80 тыс. до 100 тыс. рублей.

Основанием для привлечения к административной ответственности будет являться решение суда, согласно которому установлено, что оператор поисковой системы незаконно ответил отказом.

Уточнена ответственность для оператора поисковой системы за неисполнение им в течение пяти дней решения суда по иску гражданина о прекращении выдачи ссылок: штраф составит на граждан от 300 тыс. до 500 тыс. рублей, на юрлиц — от 800 тыс. до 1 млн. Первоначально предполагалось, что штраф составит до 3 млн рублей.