Абакан, 11 декабря, 2015, 13:40 — ИА Регнум. Полномочный представитель главы Хакасии Михаил Побызаков по поручению президента РФ Владимира Путина 11 декабря вручил щенка хаски семье из села Белый Яр. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

r-19.ru Владимир Путин подарил щенка девочке из Хакасии

Новогодний подарок получила 12-летняя Ольга Марущенко, которая до этого написала письмо президенту. Ее семья приехала из Казахстана в Хакасию не так давно и живет в съемном жилье.

В своем письме Путину девочка написала, что мечтает о голубоглазом щенке хаски, но ее семья не может позволить себе такую дорогую собаку. «Я обещаю, что буду очень хорошо ухаживать за щеночком, так как это моя большая мечта иметь хаски. И я обещаю, что буду очень хорошо учиться. Моя мама знает, что я написала вам, но не верит, что вы прочитаете мое письмо. Я все же надеюсь и верю, что вы прочитаете», — говорится в письме.

«Учитывая успехи девочки в школе, ее творческие способности, а также социальное положение семьи, президент Российской Федерации дал поручение вручить от его имени подарок для Ольги и новогодний презент для ее младшей сестры», — рассказали в правительстве Хакасии.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, Владимир Путин уже неоднократно дарил домашних питомцев детям из разных регионов России. Например, в начале текущего года он подарил собаку девочке из Вилюйска.

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А в 2014 году маленькая жительница аала Сапогов Женя Ефимова получила от президента жеребенка.

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