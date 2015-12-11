Пекин, 11 декабря, 2015, 13:27 — ИА Регнум. Китайская интернет-корпорация Baidu провела первые испытания своего автомобиля-беспилотника. Тесты проходили на улицах Пекина, маршрут поездки составил 30 км. Автомобиль полностью справился с возложенными на него задачами, пишет Tech.Chinaso.

news.cqwin.com Беспилотник Baidu

«Беспилотник» не только двигался в общем потоке машин, не создавая аварийных ситуаций, совершал левые и правые повороты, перестроения, но и выполнил несколько сложных элементов — разворот в три приема и парковка между автомобилями. Причиной успеха является уникальная система геопозиции, с помощью которой компьютер получает информацию о местонахождении автомобиля с точностью до сантиметров. С помощью сети Интернет компьютер автомобиля получает данные о пробках, ремонтных работах, авариях и прочих происшествиях на дороге, после чего автомобиль сам выстраивает маршрут следования, подбирая при этом самый оптимальный вариант.

Главным партнером в разработке китайского беспилотного автомобиля является немецкий концерн BMW. Baidu установили свое оборудование на BMW 3 серии. По словам представителя Baidu, немецкий концерн не будет единственным поставщиком автомобилей для проекта. В планах корпорации создать свой собственный концепт-кар.

На сегодняшний день проекты своих беспилотных автомобилей представили Google, Apple, Tesla и Baidu.