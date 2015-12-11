Москва, 11 декабря, 2015, 13:29 — ИА Регнум. Сегодня в 12:49 мск пилотируемый корабль «Союз ТМА-17М» отстыковался от МКС, об этом сообщается на странице «ВКонтакте» Роскосмоса.

https://vk.com/roscosmos «Союз ТМА-17М»

«Транспортный пилотируемый корабль «Союз ТМА-17М» с космонавтом Роскосмоса Олегом Кононенко, астронавтами ДжАКСА Кимией Юи и НАСА Челлом Линдгреном сегодня, 11 декабря 2015 года, в 12:49 мск штатно отстыковался от Международной космической станции», — говорится в сообщении группы.

Кроме того, в посте содержится информация о том, что, по данным баллистической службы ЦУПа, после отделения от Международной космической станции корабль, совершив маневр, уйдет от МКС. Так, несколько часов «Союз ТМА-17М» проведет в автономном режиме.

Космическое судно должно приземлиться сегодня, 11 декабря, в 16:12 мск в 121 км северо-восточнее казахстанского города Жезказган.

ИА REGNUM напоминает, на борту МКС в это время остались три космонавта: Сергей Волков и Михаил Корниенко и Скотт Келли.

А на Земле обеспечивать безопасное приземление корабля «Союз ТМА-17М» будет более двух сотен военных, также 14 вертолетов со специальным оборудованием, военные самолеты и высокопроходимый автотранспорт. По время спуска российский космонавт Олег Кононенко будет тестировать планшет, который планируется впоследствии установить в пульт управления, а Камия Юи будет работать с документами на бумажных носителях.