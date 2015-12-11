Санкт-Петербург, 11 декабря, 2015, 13:46 — ИА Регнум. Петербургские автомобильные заводы испытывают серьезные проблемы с поставками комплектующих из Турции, возникшие после введения Россией санкций в отношении этой страны. Об этом говорится в письме вице-губернатора Санкт-Петербурга Сергея Мовчана, курирующего городскую промышленность, в адрес первого замглавы Федеральной таможенной службы Владимира Малинина.

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О содержании документа сообщает сегодня, 11 декабря, агентство «Интерфакс». Факт направления такого письма и его содержание ИА REGNUM подтвердили в пресс-службе вице-губернатора.

По данным чиновника Смольного, автопредприятия Петербурга и их поставщики переживают значительное увеличение сроков оформления грузов из Турции на Балтийской, Санкт-Петербургской, Пулковской и других таможнях. При этом тотальному досмотру подвергаются турецкие грузы, не подпадающие под санкции.

«В частности, Мовчан обращает внимание ФТС на то, что начиная с 26 ноября по настоящее время не выпущена ни одна декларация на товары из Турции для филиала ООО «Тойота Мотор» в Санкт-Петербурге. С аналогичными проблемами, по его словам, сталкиваются и другие петербургские промышленные предприятия, в частности, ОАО «Силовые машины», ООО «БСХ Бытовые приборы», — отмечает «Интерфакс».

Из-за перебоев в поставках сырья и комплектующих из Турции петербургские предприятия «будут вынуждены в ближайшее время остановить действующие производства», заявляет в письме вице-губернатор Сергей Мовчан.

Чиновник напоминает таможенникам, что автокластер Петербурга состоит из пяти автомобильных заводов ведущих мировых брендов, а также нескольких предприятий по автокомпонентам. Эти предприятия могут выпускать почти 400 тыс. автомобилей в год, на них занято 8 тысяч человек.

Письмо было направлено первому замглавы ФТС 9 декабря. В пресс-службе Сергея Мовчана ИА REGNUM сообщили, что пока ответ не получен.