Калуга, 11 декабря, 2015, 13:06 — ИА Регнум. Пятая отчетно-выборная конференция территориальной общины «Наш Терепец» состоялась 10 декабря в Калуге. В работе конференции приняли участие депутат городского парламента Андрей Линков, председатель совета ТОС «Наш Терепец» Алексей Рулёв, жители микрорайона, активисты ТОС и представители горуправы.

Фото пресс-службы городской Думы Калуги

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской думы Калуги, первым вопросом повестки дня стал отчет председателя совета ТОС Алексея Рулёва.

«Нельзя не отметить тот вклад, который внесла наша с вами община в развитие микрорайона. При участии общины и под ее неустанным контролем было выполнено асфальтирование дворов и дворовых территорий, благоустроены дворы и детские площадки, установлены тренажерные комплексы, выполнена опиловка деревьев. Много уже сделано, но многое предстоит сделать», — подчеркнул Рулёв.

Не менее важным вопросом стал выбор нового состава совета общины «Наш Терепец» на 201 —2017 годы. Совет общины пополнился новыми энтузиастами. В ходе конференции был выбран новый председатель общины «Наш Терепец», им стал депутат городской думы Андрей Линков.

«Убежден в правильности вашего выбора, ведь руководить общиной продуктивнее, чем депутат городской думы, не сможет никто. Именно депутат в курсе самых насущных, наболевших проблем микрорайона, и именно он сможет поддержать и представить интересы своих жителей!» — подытожил Алексей Рулёв.

Активные члены общины были награждены памятными подарками и грамотами главы городского самоуправления Калуги.

Новый председатель общины «Наш Терепец» депутат городской думы Андрей Линков поблагодарил жителей за оказанное доверие и обещал достойно исполнять возложенные на него полномочия.