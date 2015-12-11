Анкара, 11 декабря, 2015, 13:00 — ИА Регнум. Сегодня стало известно, что в Турции служба, отвечающая за информационные и коммуникационные технологии, оштрафовала сервер микроблогов Twitter из-за неудаленной пропаганды терроризма, об этом сообщает местная газета Milliyet.

windowssearch-exp.com Twitter

Сумма штрафа составила 150 тысяч лир ($51 484,5). Причина заключается в следующем: турецкое ведомство обратилось к представителям Twitter, чтобы те удалили аккаунты в соцсети, которые занимаются пропагандой терроризма, однако сервер не выполнил требование, пишет Trend.

ИА REGNUM напоминает, экс-министр транспорта, судоходства и коммуникаций Турции Лютфи Эльван в октябре этого года в интервью для турецких СМИ заявил, что Twitter будет заблокирован, если будет такая необходимость.

Так, за два дня до теракта в Анкаре, который произошел 10 октября, где погибло 106 человек, и более 200 получили ранения, некоторые пользователи сервера микроблогов начали писать о том, что «в Анкаре будет мощный взрыв». Тогда турецкие власти обратились в Twitter с тем, чтобы им предоставили IP-адреса пользователей, которые вызвали подозрения в связи с терактом в столице, что и было сделано.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 10 октября в столице Турции прогремело два взрыва. Теракт совершили два террориста-смертника в районе железнодорожного вокзала под эстакадой, где участники митинга проходили к месту его проведения. Погибло 106 человек, всего в медучреждения обратились более 500 человек.

Позже премьер страны Ахмет Давутоглу заявил об установлении личности и гражданства одного из террористов-смертников, подорвавших себя в теракте в Анкаре.

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