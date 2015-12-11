Тбилиси, 11 декабря, 2015, 12:42 — ИА Регнум. Парламент Грузии 11 декабря приступил к обсуждению окончательного проекта бюджета Грузии на 2016 год. Как заявил журналистам до начала заседания министр финансов Грузии Нодар Хадури, главным приоритетом бюджета на будущий год будет человек и его социальные проблемы, поэтому значительная часть средств будет направлена именно на сферы, связанные с решением этих проблем.

sunnytravel.by Горная деревня. Грузия

В частности, треть всех расходов бюджета приходится на министерство труда, здравоохранения и социальной защиты, впервые к миллиарду лари приблизится финансирование министерства образования, почти миллиард лари будет потрачен на инфраструктуру.

По информации министра финансов, с 1 сентября 2016 года пенсия для всех граждан вырастет на 20 лари и достигнет 180 лари, а пенсия для жителей высокогорных регионов составит 216 лари.

Дело в том, что с 1 января 2016 года в Грузии вступит в силу утвержденный парламентом в июле текущего года закон «О высокогорных регионах», согласно которому надбавка к пенсии в этих регионах составит 20%. На основании этого закона и будут получать пенсионеры высокогорных регионов 216 лари.