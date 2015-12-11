Владивосток, 11 декабря, 2015, 12:34 — ИА Регнум. Под большим вопросом может оказаться реализация в Приморье одной из ТОР. Представитель инвестора — «Русагро» на прошедшем 11 декабря конгрессе предпринимателей во Владивостоке заявила о возможном выходе компании из проекта ТОР «Михайловский», передает корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, в ТОР «Михайловский» входит три территории Приморья: Михайловский, Спасский и Черниговский районы. По проекту размер площадки — 3,1 тысячи гектаров. Объём бюджетных инвестиций — 4,4 миллиарда рублей. Предполагаемый объём частных инвестиций — 39 миллиардов. Планировалось создать порядка 2,5 тысячи рабочих мест. Проект ориентирован на животноводство, растениеводство и производство продуктов питания. Предполагалось поэтапно построить 7 свинокомплексов на 540 тысяч голов в год и еще 10 свинокомплексов, которые позволят производить до 80 тысяч тонн свинины.

Резидентами ТОРа стали компании «Русагро» и «Мерси трейд».

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На эту ТОР власти региона возлагают большие надежды. Будущий свинокомплекс должен не только закрыть потребности в мясе в Приморье, но и выйти со своей продукцией в соседние регионы, и даже на экспорт.

«Каждый инвестор формирует большую группу свинокомплексов и необходимых сопутствующих предприятий. «Русагро» и «Мерси трейд» в течение ближайших трех лет не только насытят рынок Приморского края, но и выйдут на объемы, которые позволят нам поставлять продукцию свиноводства в соседние субъекты и на экспорт», — планировал вице-губернатор Приморья Сергей Сидоренко.

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При этом якорный инвестор «Мерси Трейд» даже запустил в работу новый свинокомплекс в Спасском районе. Компания закупила более 3 тысяч поросят.

«У нас уже успешно работает один свинокомплекс, рассчитанный на 39 тысяч голов свиней. Завершено строительство нового — на 83 тысячи голов. Это первый из шести аналогичных комплексов, которые будут построены в рамках проекта. Объем капитальных вложений составит более 20 миллиардов рублей», — пояснил представитель компании-координатора проекта Михаил Руденко.

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Наполнение рынка продукцией местного производства — приоритетное направление работы администрации Приморского края, уверен глава региона Владимир Миклушевский.

«Основные усилия приморских сельхозтоваропроизводителей направлены на производство мяса. Сегодня в Приморье реализуется ряд крупных инвестпроектов в этой области. Благодаря им в течение ближайших трех-четырех лет будет увеличиваться производство свинины в регионе ежегодно в полтора-два раза. И край сможет обеспечить мясом не только потребность своих жителей, но и поставлять в соседние регионы и страны», — отметил Миклушевский.

При этом он акцентировал, что, рассчитывая на реализацию приморского мяса за пределами региона, необходимо четко продумать рынки сбыта.

«Мы планируем добиться существенного прироста производства свинины, который обеспечит не только нашу потребность, но позволит сбывать мясо. Важно понять, куда. Необходимо сосредоточиться на этой работе, чтобы не получилось так, что свинокомплексы построили, а они пришли в банкротство», — подчеркнул глава региона.

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Не хочется забегать вперед, но в свете нынешних событий опасения Владимира Миклушевского могут оправдаться.

Так, один из гостей конгресса предпринимателей во Владивостоке, заместитель генерального директора ООО «Спасский бекон» Александр Огневский в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сказал, что второй резидент ТОР «Михайловский» «испытывает серьезные трудности с реализацией проекта и, возможно, приостановит свое участие в проекте».

«Я сегодня участвовал в одной из сессий конгресса, и Татьяна Бужина, представитель компании «Русагро» в Приморье, заявила, что проект испытывает серьезные проблемы с инфраструктурой и даже есть опасения, что он не будет полностью завершен — от реализации какой-то части проекта они, возможно, откажутся. По словам Бужиной, компания вложила в ТОР «Михайловский» уже 5 миллиардов рублей. Так что завалить свининой Приморье, а уж тем более Дальний Восток, в ближайшие годы, думаю, вряд ли получится в рамках ТОРов», — буквально дословно передал Огневский.

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Напомним, в России ведется активная работа по импортозамещению. В регионах создаются современные высокотехнологичные предприятия, которые нацелены на производство востребованной продукции как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

И здесь губернатор Приморья старается преуспеть. Как заявил Миклушевский в ходе заседания Правительственной комиссии по импортозамещению во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым, задачи добиться импортозамещения во всем — не стоит.

«Есть так называемые ловушки импортозамещения, в которые попадали страны, стремящиеся полностью вытеснить импортные продукты. Нам точно не нужно заменять хорошие импортные товары посредственными отечественными, поэтому Приморье будет ориентироваться на импортозамещение в тех отраслях, где действительно мы конкурентоспособны, — обозначил глава Приморья. — В частности, речь идет о развитии молочного и мясного животноводства».

По мнению главы региона, жители Приморья уже обеспечены мясом и стоит накормить соседей.

«Объем производимой в Приморье свинины значительно выше потребности граждан, поэтому продукцию планируется реализовывать в соседних регионах, а также в Китае», — заявил Владимир Миклушевский.

Иное мнение по импортозамещению и обеспечению свининой у непосредственно тех, кто занят производством. Александр Огневский уверен, что громкие заявление руководства края — это лишь слова, на деле ничего не двигается.

«Показательный пример наше предприятие — «Спасский бекон». Мы более года никак не можем ввести в эксплуатацию свиноводческую ферму. Нам не дают актов ввода — приезжающий краевой инспектор всякий раз находит причины. Зачастую надуманные. То его беспокоит отсутствие козырька над входом в корпус, то бетонные дорожки недостаточно забетонированы и так далее. Как будто свиньи без козырька и дорожек не плодятся? Надо понимать, что если в кризис что-то остановить, то завтра ничего уже не восстановишь. Не будем развивать местное производство — будем есть дорогую, перемороженную китайскую свинину. Так что обещания Миклушевского получить через 3−4 года миллионное поголовье свиней — весьма туманны при таком подходе», — считает Огневский.

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Между тем Приморье и соседние регионы рискуют остаться не только без свинины, но и без мяса птицы. Арбитражный суд Приморского края назначил на 13 января 2016 года рассмотрение заявления АО «Газпромбанк» о признании банкротом ЗАО «Михайловский бройлер», которое является одним из крупнейших производителей мяса птицы в Дальневосточном регионе России.

Предприятие владеет тремя птицефабриками, его продукция поставляется в магазины Приморского и Хабаровского края, Сахалинскую, Амурскую и Еврейскую автономные области, Якутию и Магадан.