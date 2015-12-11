Ташкент, 11 декабря, 2015, 12:09 — ИА Регнум. Власти Узбекистана намерены демонтировать минарет в центре Андижана, построенный в XIII веке, на его месте планируют построить фонтан, сообщает узбекская служба радио «Свободы» (Озодлик).

xorazmiy.uz Минарет

Минарет стоит на территории историко-архитектурного комплекса «Джами» общей площадью 2,5 гектара, там уже начата подготовка к реконструкции, сообщает издание.

«Сейчас рушат все вокруг комплекса. Говорят, что вместе со всем остальным разрушат и минарет. Он расположен в передней части Соборной мечети. Там установили панно с будущим видом этого места. На макете вместо минарета нарисован фонтан», отмечается в публикации.

Издание отмечает, что основа (фундамент) минарета была заложена во второй половине 13-го века. Минарет считается культурным памятником, имеющим историческую ценность. На колоннах минарета остались образцы красивейшей резьбы, считающейся частью народного прикладного искусства.

Предложение по сносу минарета было внесено Государственным комитетом по архитектуре и строительству. Чиновники мотивируют снос минарета тем, что в Андижане существует опасность 9-балльного землетрясения. «Минарет не способен вынести такое землетрясение, и поэтому предложено его снести», цитирует издание слова источника в хокимияте (администрации) Андижанской области.