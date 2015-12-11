Вашингтон, 11 декабря, 2015, 12:01 — ИА Регнум. Американская система противоракетной обороны Aegis Ashore впервые успешно поразила цель на испытаниях. Стрельбы проводились на Гавайях, сообщает портал Военно-морского института США (USNI) со ссылкой на Агентство по противоракетной обороне (MDA).

anninhthudo.vn Standard Missile-3 (SM-3) Block IB

Испытания показали эффективность использования системы ПРО наземного базирования, состоящей из тех же компонентов и оборудования (радаров и противоракет), что и морская версия Aegis, которая устанавливается на американские ракетные эсминцы и крейсеры.

В испытании использовалась противоракета Standard Missile-3 (SM-3) Block IB, запущенная с полигона на острове Кауаи. Мишенью выступал имитатор ракеты средней дальности, запущенный с самолёта C-17. Цель была обнаружена радиолокатором Raytheon AN/TPY-2, а противоракету наводил собственный радар комплекса Aegis Ashore AN/SPY-1.

«Сегодняшние испытания подтвердили, что все возможности перехвата баллистических целей системой Aegis, которые уже демонстрировались в морских условиях в течении ряда лет, вскоре будут доступны и для наземной версии системы, строящейся в Румынии в рамках 2-й фазы Европейского гибкого поэтапного подхода (European Phased Adaptive Approach, EPAA)», — заявил после стрельб глава Агентства по противоракетной обороне (MDA) Минобороны США вице-адмирал Джеймс Сиринг.

Постановка Aegis Ashore на боевое дежурство в Румынии планируется 31 декабря. В Польше же система появится в 2018 году. Помимо наземных систем ПРО, в ЕвроПРО также будут входить 4 ракетных эсминца класса «Арли Бёрк» (принадлежат ВМС Испании), вооружённых всё той же Aegis.

Система ПРО Aegis обеспечивает кинетический перехват баллистических целей: то есть цель поражается по принципу «пуля» в «пулю». Цель уничтожается не взрывом боевой части противоракеты, а прямым попаданием на огромной скорости, что должно обеспечивать полное уничтожение цели. Противоракета SM-3 Block IB способна поражать цели вплоть до ракет средней дальности (их максимальная дальность пуска не превышает 5500км) на расстоянии до 700км и высотах до 500км. На данный момент разрабатывается противоракета SM-3 Block IIA, которая будет способна перехватывать и межконтинентальные баллистические ракеты: этим и вызвана обеспокоенность России проектом ЕвроПРО.