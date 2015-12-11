Москва, 11 декабря, 2015, 11:53 — ИА Регнум. В выходные 12 и 13 декабря в столице заметно похолодает, однако среднесуточные показатели температуры воздуха будут выше климатической нормы на 2 градуса, заявила 11 декабря корреспонденту ИА REGNUM специалист Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

wallpaperscraft.com Зима в Москве

«В выходные дни погода будет меняться. Установятся слабоотрицательные значения и мокрый снег. Погода под влиянием атлантического циклона, ветреная, местами порывы до 15м/с», — сообщила Паршина.

По прогнозам синоптиков, в субботу от — 2 до 0 градусов днем, а ночью от +1 до +3 градусов, облачно с прояснениями, без осадков. В воскресенье днем от — 1 до 0 градусов, ночью от 0 до +3 градусов тепла, местами гололедица.

Паршина добавила, что понижение температуры до небольшого мороза в столице ожидается с понеделника (14 декабря). «Зима вернется соответственно народным приметам. К следующим выходным, к 18 декабря днем температура будет до — 8 градусов», — добавила Паршина.

Напомним, ранее директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что в столице установлен зимний характер погоды. В первые дни декабря в городе было аномально тепло.