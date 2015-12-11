Санкт-Петербург, 11 декабря, 2015, 12:07 — ИА Регнум. Количество парковочных сессий в зоне действия системы платной парковки в центре Петербурга за три месяца работы системы снизилось почти на 18%. Об этом сегодня, 11 декабря, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

mossovet.tv Платная парковка

«Если в период с 3 сентября по 2 октября петербуржцы останавливались в границах зоны платной парковки с 8:00 до 20:00 517 тыс. раз, то уже в период с 3 октября по 2 ноября — 477 тыс. раз, а с 3 ноября по 2 декабря — 425 тыс. раз», — подсчитали в КРТИ.

Еще реже парковаться стали даже на самых популярных у автомобилистов магистралях центра: Литейном проспекте, улицах Маяковского и Восстания. На них к 3 декабря в сравнении с первым месяцем работы платной парковки количество парковочных сессий упало почти вдвое.

Всего в период с 3 сентября по 3 декабря зафиксировано 1,4 млн парковочных сессий. Большая их часть, около 640 тыс., имеют продолжительность до 15 минут, а значит — бесплатны для водителей. За плату водители чаще всего оставляют свои автомобили на полчаса-час (35%). Еще 29% водителей оставляют машины на срок от 1 до 3 часов, 25% — на 15−30 минут, 12% — более чем на 3 часа.

Наибольший спрос на парковку в центре отмечен по четвергам в платное время и в ночь с пятницы на субботу, в бесплатное время.

По состоянию на 3 декабря от зоны платной парковки в городской бюджет поступило 37,4 млн рублей, в том числе 7,4 млн рублей — от оформления парковочных разрешений, а 30 млн рублей — от почасовой оплаты парковки. Большинство водителей оплачивают стоянку через паркоматы (45,6%). До 37,7% возросло количество тех, кто платит за парковку через СМС, со счета своего телефона. 16,7% оплачивают платную парковку с помощью мобильного приложения в своих гаджетах.