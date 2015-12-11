Москва, 11 декабря, 2015, 12:05 — ИА Регнум. Координационный совет действий населения против дальнобойщиков (так авторы информационной войны против «Платона» и против власти в РФ назвали свой портал raznesi.info) начал прямую дезинформацию населения России относительно протестов дальнобойщиков и системы сбора с тяжеловесных фур дополнительной платы за проезд по федеральным трассам.

https://pp.vk.me/c629417/v629417623/2581d/ohe_wXkHCgo.jpg Листовка

Так, у подъездов в Санкт-Петербурге начали появляться листовки, на которых изображен спрут с надписью ПЛАТОН, опутавший щупальцами фуры. За спрутом маячит жирный купчина в цилиндре, справа на карте России стоят грустные мама и дочка, щупальце спрута шарит у мамы в сумочке.

Справа от картинки подпись: «ПЛАТОН — беда не только водителей, он обездолит России жителей!», а внизу — «Поддержи дальнобойщиков!» и адрес сайта «координаторов». Если зайти на портал, то можно убедиться, что кому-то очень надо оформить разжигание протеста «по-взрослому». Есть и контакты координаторов акций протестов, и бейджики, и юридические памятки, и карты, и новости.

Есть и присоединившаяся к координационному совету Светлана Лада-Русь, она же — Светлана Пеунова, пытавшаяся стать президентом России и отразившая атаку инопланетян-рептилоидов, которые должны были прилететь с планеты Нибиру в 2012 году. По утверждению Пеуновой, информацию о комете и Нибиру она почерпнула из своих путешествий и в секретном докладе КГБ. Кроме того, в 90-х Пеунова называла себя целительницей и открыла в Самаре Центр народной медицины.

Но еще есть и ультиматум, адресованный президенту РФ, Государственной думе, Совету Федерации и «олигархам». Согласно документу, координаторы считают принятый 13 июля № 248-ФЗ «скрытой колонизацией и оккупацией России, обманом наивного коренного населения. Через этот закон скрывается истинную цель — фактическое заселение страны иностранцами, присвоение ими российских земель и природных ресурсов».

Защищаются не дальнобойщики и даже не граждане России, на фоне их недовольства, справедливого или нет — вопрос отдельный, звучат призывы к свержению власти. «Мы требуем немедленной отставки действующей системы власти и досрочных открытых выборов!» — говорится в ультиматуме. По мнению его авторов, страну втянули в две войны: на Украине и в Сирии: «Мы считаем, что армия разрушена в результате проводимой вами политики, как бы вы ни уверяли нас в ее мощи», «В таком тупике власть, которая туда привела народ, уходит в отставку. Но вы не торопитесь уходить «от руля».

Напомним, дальнобойщики протестуют против введения еще одного налогового сбора с большегрузов. Во многих регионах страны они организуют акции. Некоторые политические силы пытаются использовать их для организации паники в обществе, манипуляции рабочими и профсоюзными организациями. Идет волна откровенной дезинформации общества — как о массовости акций протеста дальнобойщиков, так и о последствиях введения дорожного сбора. В частности, заявляется, что продукты в магазинах могут подорожать на 10 и более процентов.

Журналисты специализированного интернет-портала «АвтоВзгляд» провели эксперимент и оформили разовую маршрутную карту через систему «Платон» по маршруту Егорьевск — Кимры — Тверь. Согласно расчёту «Платона», весь маршрут составил примерно 400 км, из которых на федеральные трассы приходится 221,5 км, плата за этот 400-километровый маршрут составила 339 рублей. Теперь представим, что килограмм условного товара стоит не 100 рублей, а 25, и наполняемость 20-тонной фуры 50%. 339/0,034 рубля (3,4 копейки), что составляет примерно 0,136% от стоимости 1 кг условного товара. С учётом самой максимальной маржи в торговых сетях, при всех мыслимых и немыслимых накрутках, увеличение стоимости товара при транспортировке на 0,136% никак не может увеличить его конечную стоимость на прилавке магазина даже на 1%. Не говоря уже о мифических 10−12%, а тем более — 30−40%.

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