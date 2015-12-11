Вашингтон, 11 декабря, 2015, 11:32 — ИА Регнум. Террористическая группировка «Исламское государство» ежемесячно получает от контрабанды «черного золота» около $40 млн, причем большую часть закупает правительство Башара Асада. Об этом заявил представитель Минфина США Адам Шубин, выступая в институте Chatham House в Лондоне, сообщает Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

«ИГ продает большую часть нефти режиму Асада, — говорит Шубин. — Они пытаются уничтожить друг друга, и по-прежнему участвуют в торговле на миллионы и миллионы долларов».

Шубин добавил, что всего боевики «Исламского государства» заработали на продажах контрабандной нефти около $500 млн.

При этом, подчеркнул представитель Минфина США, часть сырья доходит до сирийских курдов, и еще одна, небольшая, также поставляется Турции.

Среди других источников богатства ИГ Шубин отметил финансовые средства, похищенные из банков на территории Сирии и Ирака — примерно $1 млрд. Кроме того, исламские боевики регулярно грабят мирное население, — добавил представитель Минфина США.

По его словам, пресечь финансирование террористов можно только разрушив их инфраструктуру, а также перекрыв границу с Турцией.

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