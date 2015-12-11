Киев, 11 декабря, 2015, 11:25 — ИА Регнум. В четверг утром, 10 декабря, Служба безопасности Украины отчиталась об успешном проведении спецоперации. По официальным данным, задержаны трое граждан России и трое — Украины, а еще один предполагаемый террорист уничтожен.

Цитата из х/ф «Матрица». Реж: братья Вачовски. 1999. США Схватка с охраной

В СБУ говорят, что эта группа планировала масштабные диверсии в нескольких городах страны, включая столицу. Штурм квартиры в обычном спальном районе Киева проходил с участием десятков сотрудников спецслужб и с применением автоматов. Один из сотрудников правоохранительных органов был ранен и впоследствии скончался.

Можно было бы только порадоваться за эффективность работы украинских спецслужб в предотвращении предполагаемых преступлений, если бы не несколько «но». В этом деле есть странные обстоятельства. А на Украине ранее были совершены вполне реальные, а не предполагаемые преступления, и ответственность за них никто не понес. Хотя там виновных было найти куда проще. Отсюда сомнения в том, все ли так чисто.

По официальной версии, сотрудник подразделения «Альфа» погиб, спасая жизнь 7-летнего сына одного из диверсантов. Звучит как цитата из голливудского фильма. Зачем диверсант привел 7-летнего сына в квартиру, где якобы хранились 4 килограмма тротила, гранаты и другие виды вооружения, в квартиру, которую в любой момент могут найти спецслужбы, неясно. Вряд ли диверсанты часто так поступают.

Еще одна причина для сомнений — предыдущие поимки нынешними украинскими властями «российских диверсантов». За диверсантов выдавали и военнослужащих, которые без оружия и с документами случайно пересекали государственную границу, и много кого еще.

Другие неувязки возникают из контекста. Не далее как в среду, 9 декабря, то есть днем ранее, Печерский суд Киева отпустил одного из подозреваемых в убийстве журналиста Олеся Бузины под домашний арест. Олесь Бузина был убит в апреле, восемь месяцев назад. И никаких результатов, кроме задержания трех граждан (один из которых теперь выпущен), нет. Хотя добиться этих результатов было несложно.

Накануне убийства Бузины (который был одним из моральных лидеров антимайдановского движения) на одном печально известном сайте появилась информация о его домашнем адресе. Также там фигурировал недвусмысленный намек на предстоящее преступление. Преступление было совершено. Наказания нет.

Ранее по аналогичному сценарию был убит еще один из антимайданных лидеров, политик Олег Калашников. Публикация на сайте «Миротворец». Убийство. Отсутствие наказания.

Владельцем сайта является назначенный Киевом губернатор Луганской области (той ее части, что контролируется Украиной) Георгий Тука. Инициатором его создания был советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. Их причастность к организации преступлений очевидна. Но оба остаются во власти, и бояться им нечего. Это лишь два примера — можно привести больше.

Наиболее ярким примером «эффективности» работы украинских спецслужб является сам Майдан. С момента государственного переворота прошло почти два года, но до сих пор не выяснено, кто и по чьему приказу стрелял по людям в центре Киева. Напомним, что эти 100 (ровно сто) убийств, совершенные снайперами, стали для многих моральным оправданием для свержения Януковича, «стрелявшего» по демонстрантам.

При всей антипатии к Януковичу нужно отметить, что никаких доказательств его причастности к тем убийствам нет. Закон позволял ему использовать силу. Проблема была именно в том, что он ее не использовал. Если майданные власти не смогли за два года ни найти, ни даже придумать доказательств против Януковича, значит, их нет.

Зато, как многие помнят, в странной близости к этим снайперским винтовкам несколько раз оказывались сами руководители Майдана. В частности, Сергей Пашинский, тогда — комендант Майдана, позже — глава администрации президента Украины, ныне — депутат. Кадры того, как Пашинский пытается скрытно вывезти с Майдана снайперские винтовки, видели по телеканалу 112 все. (Теперь у канала проблемы с продлением лицензии).

Сам Пашинский говорил что-то маловразумительное — про активиста, который хотел протаранить «Беркут», и машину этого активиста, и оружие в багажнике этой машины, и лицензию на это оружие у этого активиста… В общем, главный по Майдану вывозил с Майдана снайперские винтовки, после чего вышел сухим из воды.

Эти и многие другие подобные истории создают контекст, в котором поверить в блестящее расследование очень трудно. Это только в фильмах огромные группы сотрудников спецслужб триумфально штурмуют штаб-квартиру маленьких, но отвратительных террористов, а штурм проводят так чисто, что никто не пострадал, кроме одного героя, который погиб, спасая ребенка (конечно, ребенка одного из террористов). Нынешние киевские власти слишком много смотрят голливудских фильмов — российские-то сами же и запретили.

Можно расследовать реальные преступления, которые совершенно точно были совершены и по которым вполне очевидны подозреваемые. Но тогда придется сажать самих себя.

А можно выдумывать преступления и выдавать за преступное сообщество черт знает кого — группу людей с 7-летним ребенком. Чем ниже будет падать гривна и чем холоднее будут батареи, тем больше таких «преступлений» будет «раскрываться». Только вот организаторов убийства Бузины и снайперов с Майдана не посадят. При этой власти.