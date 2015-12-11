Вашингтон, 11 декабря, 2015, 11:16 — ИА Регнум. 21% граждан США не думают, что им удастся выплатить свои долги за всю оставшуюся жизнь, пишет Market Watch со ссылкой на опрос, проведенный CreditCards.com. В нем приняли участие более тысячи граждан США.

buro-sovetov.ru Долги

По данным другого исследования, опубликованного Институтом изучения социальных вопросов труда (Employee Benefit Research Institute), 13% работающих опрошенных и 9% пенсионеров заявили, что у них «серьёзные проблемы» с долгами, тогда как 38% и 22% соответственно охарактеризовали проблему с долгами как незначительную.

Столь большое число опрошенных, считающих, что им никогда не расплатиться с долгами, связано с рядом факторов, в том числе с ростом уровня задолженности населения. Также граждане США не уверены в сохранении стабильной ситуации в экономике, отмечает старший финансовый аналитик CreditCards.com Мэтт Шульц.

Даже те, кто считает, что сможет расплатиться по долгам, не надеются сделать это до старости. В среднем возраст, в котором граждане США надеются расплатиться с долгами, составляет 54 года, а половина опрошенных считает, что отдать долги они смогут только в 61 год или позже.

Тем не менее ситуацию не стоит считать слишком плачевной, поскольку во многих случаях после смерти должника его семья не должна выплачивать долги покойного, которые возвращаются за счет продажи его имущества. Если же вырученных средств недостаточно для погашения, то кредиторы часто просто списывают часть долга.