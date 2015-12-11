Калуга, 11 декабря, 2015, 11:03 — ИА Регнум. Более 584 млн по рублевым кредитам и более 62,5 млн по кредитам в евро задолжал крупнейший в Калужской области тепличный комплексом по выращиванию цветов"Розовый сад» АКБ «Российский капитал», сообщает 11 декабря корреспондент ИА REGNUM по информации кредитного учреждения.

acoustic.ru В ЗАО «Розовый сад» выращивают около 150 сортов элитных роз, гербер, хризантем, лилий, ирисов и орхидей

Банк подал в Арбитражный суд Калужской области заявление о признании банкротом ЗАО «Розовый сад» за систематическое невыполнение компанией своих финансовых обязательств перед банком. И хотя суд зарегистрировал заявление банкиров, но пока оставил его без рассмотрения, так как представленные документы оказались неполными, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в суде.

Между тем, в банке ситуацию с калужским заемщиком считают вынужденной мерой. Банк решился на банкротство только после того, как были исчерпаны все иные способы урегулирования долга, образовавшегося летом 2015 года. При этом в банке полагают необходимым сохранение имущественного комплекса в работоспособном состоянии, что находится в зоне компетенции бенефициаров ЗАО «Розовый сад».

Напомним, ЗАО «Розовый сад» было основано в 2005 году. Производственная база компании расположена в селе Недельное Малоярославецкого района Калужской области. «Розовый сад» — это высокотехнологичный тепличный комплекс площадью 27 гектаров, построенный и работающий с использованием новейших технологий. Здесь выращивают около 150 сортов элитных роз, гербер, хризантем, лилий, ирисов и орхидей. По данным АКБ «Российский капитал», 100% акций компании принадлежат кипрскому офшору Розариум Плантейшнс Лимитед. Фактическим бенефициаром бизнеса является семья Вячеслава Ровнейко, бывшего акционера нефтяной компании Urals Energy.