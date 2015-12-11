В Ростовской области увековечили имя погибшего в Сирии матроса Позынича
Новочеркасск, Ростовская область, 11 декабря, 2015, 10:59 — ИА Регнум. Имя матроса морской пехоты Александра Позынича, погибшего в ходе поисково-спасательной операции в Сирии 24 ноября, увековечили на его родине. В городе Новочеркасске Ростовской области на здании школы № 11, в которой учился герой, появилась мемориальная табличка с его изображением и надписью: «Школа названа именем матроса морской пехоты Александра Михайловича Позынича, выпускника 2002 года. Александр Позынич погиб в 2015 году в Сирийской Арабской Республике от рук пособников ИГИЛ, спасая боевых товарищей. Указом Президента РФ награжден Орденом Мужества. Посмертно», передает корреспондент ИА REGNUM 11 декабря.
Памятная церемония, на которой присутствовали педагоги, ученики школы, руководство города, казаки, состоялась в столице донского и мирового казачества накануне. В себе нашли силы и пришли родственники Александра Позынича. Вдове морпеха помощник мэра Ялты Анатолий Елесин передал документы на квартиру в посёлке Гурзуф полуострова Крым. Власти Республики Крым решили исполнить заветную мечту Александра Позынича для его семьи.
В этот день в школе, где прошел митинг, состоялись уроки мужества. Раньше подобные занятия для ребят проводил и сам Александр Позынич.
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На Дону установят мемориальную доску погибшему в Сирии морпеху
В этот день в школе № 11 открыли мемориальную доску еще одному выпускнику-герою. Евгений Носов был посмертно награжден Орденом Мужества. Проходя службу в бригаде спецназначения, которая принимала участие в боевых действиях на территории Чеченской Республики, он ценой собственной жизни спас боевых товарищей, накрыв своим телом гранату. «Выражаю искреннюю благодарность всем, кто принимал участие в оформлении мемориалов для наших ребят. Не важно, в какой именно точке погибли наши ребята, важно то, что они исполнили свой воинский долг. Низкий им поклон», — отметила на церемонии мама погибшего Анна Носова.
Добавим, что 9 декабря, в День Героев Отечества, на мемориальном памятнике воинской славы в трёх километрах от села Возжаевка Белогорского района Амурской области появились мемориальные доски погибшим в Сирии Олегу Пешкову и Александру Позыничу. На доски нанесены портреты героев, их фамилии и имена, годы жизни. На мемориальной доске Олегу Пешкову надпись гласит: «Он смотрел опасности в лицо, а получил удар в спину». На мемориальной доске Александру Позыничу: «Если с ног сбили, на коленях сражайся. Встать не можешь, лежа наступай». Их имена внесены в «Книгу Памяти», которая находится в ближайшей часовне в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, похоронен Александр Позынич на Аллее героев на кладбище Новочеркасска. Церемония прощания состоялась 27 ноября.
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Напомним, что Александр Позынич был смертельно ранен в ходе операции по спасению двух пилотов СУ-24 на территории Сирии. 24 ноября российский бомбардировщик был сбит турецким истребителем F16. Пилотам удалось катапультироваться. На поиски был направлен российский вертолет Ми-8, который подвергся обстрелу с земли. В вертушке оказался житель Новочеркасска, который был смертельно ранен. У него остались жена и сын, а также дочь от первого брака.