Новочеркасск, Ростовская область, 11 декабря, 2015, 10:59 — ИА Регнум. Имя матроса морской пехоты Александра Позынича, погибшего в ходе поисково-спасательной операции в Сирии 24 ноября, увековечили на его родине. В городе Новочеркасске Ростовской области на здании школы № 11, в которой учился герой, появилась мемориальная табличка с его изображением и надписью: «Школа названа именем матроса морской пехоты Александра Михайловича Позынича, выпускника 2002 года. Александр Позынич погиб в 2015 году в Сирийской Арабской Республике от рук пособников ИГИЛ, спасая боевых товарищей. Указом Президента РФ награжден Орденом Мужества. Посмертно», передает корреспондент ИА REGNUM 11 декабря.

nvgazeta.ru Александр Позынич погиб в Сирии 24 ноября

Памятная церемония, на которой присутствовали педагоги, ученики школы, руководство города, казаки, состоялась в столице донского и мирового казачества накануне. В себе нашли силы и пришли родственники Александра Позынича. Вдове морпеха помощник мэра Ялты Анатолий Елесин передал документы на квартиру в посёлке Гурзуф полуострова Крым. Власти Республики Крым решили исполнить заветную мечту Александра Позынича для его семьи.

В этот день в школе, где прошел митинг, состоялись уроки мужества. Раньше подобные занятия для ребят проводил и сам Александр Позынич.

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На Дону установят мемориальную доску погибшему в Сирии морпеху

В этот день в школе № 11 открыли мемориальную доску еще одному выпускнику-герою. Евгений Носов был посмертно награжден Орденом Мужества. Проходя службу в бригаде спецназначения, которая принимала участие в боевых действиях на территории Чеченской Республики, он ценой собственной жизни спас боевых товарищей, накрыв своим телом гранату. «Выражаю искреннюю благодарность всем, кто принимал участие в оформлении мемориалов для наших ребят. Не важно, в какой именно точке погибли наши ребята, важно то, что они исполнили свой воинский долг. Низкий им поклон», — отметила на церемонии мама погибшего Анна Носова.

Добавим, что 9 декабря, в День Героев Отечества, на мемориальном памятнике воинской славы в трёх километрах от села Возжаевка Белогорского района Амурской области появились мемориальные доски погибшим в Сирии Олегу Пешкову и Александру Позыничу. На доски нанесены портреты героев, их фамилии и имена, годы жизни. На мемориальной доске Олегу Пешкову надпись гласит: «Он смотрел опасности в лицо, а получил удар в спину». На мемориальной доске Александру Позыничу: «Если с ног сбили, на коленях сражайся. Встать не можешь, лежа наступай». Их имена внесены в «Книгу Памяти», которая находится в ближайшей часовне в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, похоронен Александр Позынич на Аллее героев на кладбище Новочеркасска. Церемония прощания состоялась 27 ноября.

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Напомним, что Александр Позынич был смертельно ранен в ходе операции по спасению двух пилотов СУ-24 на территории Сирии. 24 ноября российский бомбардировщик был сбит турецким истребителем F16. Пилотам удалось катапультироваться. На поиски был направлен российский вертолет Ми-8, который подвергся обстрелу с земли. В вертушке оказался житель Новочеркасска, который был смертельно ранен. У него остались жена и сын, а также дочь от первого брака.