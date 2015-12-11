Москва, 11 декабря, 2015, 10:32 — ИА Регнум. В Москве в демонстрационном зале ГУМа впервые в истории современной России ряду товаров отечественной продукции — детской летней обуви, ползункам для новорожденных и детей ясельного возраста, махровым полотенцам и майонезу — вручены государственные Знаки качества, сообщили в Минпромторге РФ.

minpromtorg.gov.ru Вручение Знаков качества

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Первые российские Знаки качества получили 12 представителей легкой и пищевой промышленности, среди которых: обувная фирма «Юничел» (Челябинск); компания «Тапибу» (Санкт-Петербург); «Донецкая мануфактура М» (Ростовская область); «Ашан»; Юрьев-Польская ткацко-отделочная фабрика «Авангард»; компания «Эфко» (Белгородская область, город Алексеевка); компания «Нэфис-Биопродукт» (Республика Татарстан); Нижегородский масло-жировой комбинат (Нижний Новгород); «Жировой комбинат» (Саратов); компания «Скит» (Москва); Великолукская фабрика трикотажной продукции «Тривел»; Группа компаний «Апрель» (Ярославль).

Веерные исследования товарных групп проводились в масштабах всей страны, при этом тестовые образцы поставлялись не производителями, а закупались в розничной торговле сертифицированными экспертами под видом покупателей. Непосредственно испытания проводились в 115 специализированных аккредитованных лабораториях.

«Присуждение государственного Знака качества знаменует собой начало полноценного функционирования общенациональной системы мониторинга и подтверждения качества отечественной продукции, — отметил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. — Она во многом отличается от практики времен СССР. Мы кардинальным образом пересмотрели наш прошлый опыт, оценили наиболее успешные подходы развитых стран и сформировали новую российскую систему качества. В ее основу легла одобренная председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым концепция добровольной сертификации, базирующаяся на принципах максимальной открытости и прозрачности для потребителей».

По словам главы Роскачества Максима Протасова, международный опыт показывает, что наличие признанного национального знака качества на упаковке увеличивает объём продаж таких товаров минимум на 20%. «С одной стороны, с помощью государственного Знака качества мы выделим лучший товар на полке и предоставим покупателям ориентир при выборе товара, с другой стороны, это будет стимулировать других производителей выпускать качественную продукцию и локализовать производство на территории России», — подчеркнул Протасов.