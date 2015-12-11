Москва, 11 декабря, 2015, 10:24 — ИА Регнум. Действие программы материнского (семейного) капитала будет продлено на два года до 31 декабря 2018 года включительно. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 декабря, соответствующий законопроект внесло в Госдуму правительство РФ.

6188.com Материнский капитал

Программа материнского капитала, предназначенная для поддержки семей, в которых родился второй или последующий ребенок, действует в России с 2007 года. Маткапитал предоставляется семьям после рождения второго ребенка или последующего ребенка. Средства маткапитала можно потратить на улучшение жилищных условий, образование ребенка или накопительную пенсию матери. С 2016 года маткапитал можно будет направлять на средства реабилитации детей-инвалидов.

О необходимости продления программы материнского капитала еще на два года заявил президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию 3 декабря. Сумма материнского капитала составила в 2015 году 453 тыс. рублей, в 2016 году маткапитал проиндексирован не будет.

По предварительной оценке, в случае принятия закона в 2017 году государственный сертификат на материнский (семейный) капитал смогут получить 829,86 тыс. семей, в 2018 году — 810,14 тыс. семей, отмечают в правительстве. Это повлечет за собой дополнительные финансовые обязательства государства в размере, с учетом установленного размера материнского (семейного) капитала, 807,4 млрд рублей: 398,5 млрд рублей в 2017 году и 408,9 млрд рублей в 2018 году.

В связи с тем, что число лиц, не распорядившихся или распорядившихся частично средствами материнского (семейного) капитала, составляет 3,1 млн человек, общий размер соответствующих отложенных обязательств государства на 1 января 2016 г. составит 1,4 трлн рублей. С учетом предыдущих периодов и прогноза количества получателей средств материнского (семейного) капитала общий размер указанных обязательств на 1 января 2017 г. может составить 1,5 трлн рублей, на 1 января 2018 г. — 1,7 трлн рублей, на 1 января 2019 г. — 1,8 трлн рублей.