Вашингтон, 11 декабря, 2015, 09:57 — ИА Регнум. Всех, кто находился в здании Совета по американо-исламским отношениям (АИС) в Вашингтоне, эвакуировали из-за подозрительного конверта, в котором находился белый порошок. Послание было отправлено в штаб-квартиру неизвестными и вскрыто послом, сообщает The Washington Post со ссылкой на официального представителя АИС Ибрагима Хупера.

dnpr.com.ua Подозрительный пакет

Сразу же после вскрытия конверта в АИС были вызваны специалисты оперативных служб. Практически всех находящихся в здании людей эвакуировали. Перекрыты были и соседние с учреждением улицы.

Далее неизвестный порошок был подвергнут экспресс-анализу. Его состав оказался неопасным. Хупер пояснил, что в организацию часто поступают угрозы, но конверт с порошком ранее АИС не получила.

Полиция начала расследование по факту происшедшего. Работа АИС оказалась временно парализована.