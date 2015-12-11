Москва, 11 декабря, 2015, 09:44 — ИА Регнум. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил освободить пожилых людей, инвалидов 1 и 2 групп и семьи с детьми-инвалидами от отчислений на капитальный ремонт, сообщается на сайте правительства РФ

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Высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации рекомендовано установить льготы на оплату взносов на капитальный ремонт для одиноко проживающих граждан старше 70 лет в размере 50%, для одиноко проживающих граждан старше 80 лет — в размере 100%.

Также будут предоставляться меры социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в размере 50% инвалидам I, II групп и семьям с детьми-инвалидами.

«Нужно, прежде всего, поддержать тех, у кого новые платежи за капитальный ремонт составляют ощутимую долю в семейном бюджете, и кто лишен возможности за счет своего труда компенсировать эту долю», — отметил Медведев.

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Кроме того, премьер-министр поручил при проведении капитального ремонта обеспечить инвалидам условия для беспрепятственного доступа к общему имуществу в многоквартирных домах.