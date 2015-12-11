Москва, 11 декабря, 2015, 09:37 — ИА Регнум. По итогам 6-го тура групповых этапов Лиги чемпионов и Лиги Европы Россия не смогла подняться на 6-е место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), которое дает право выставлять в Лиге чемпионов 3 клуба.

rabstol.net Футбол

На данный момент суммарный коэффициент России, которая находится на 7-ой позиции, составляет 50,882. Отставание от идущей шестой Португалии (51,082) составляет 0,2 балла, а от занимающей пятое место Франции (51,249) — 0,367 балла. Лидирует в таблице коэффициентов Испания (95,285), Германия (75,320) — вторая, Англия (72,659) — третья.

Напомним, что матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы прошли 8, 9 и 10 декабря. Московский ЦСКА и санкт-петербургский «Зенит» в Лиге чемпионов проиграли голландскому ПСВ (1:2) и бельгийскому «Генту» (1:2) соответственно.

В Лиге Европы российские клубы сыграли более удачно. Так, «Краснодар» переиграл азербайджанскую «Габалу» (3:0), московский «Локомотив» нанес поражение албанскому «Скендербеу» (3:0), а казанский «Рубин» сыграл вничью с французским «Бордо» (2:2).

Рейтинг стран

1. Испания — 95,285

2. Германия — 75,320

3. Англия — 72,659

4. Италия — 69,272

5. Франция — 51,249

6. Португалия — 51,082

7. Россия — 50,882

8. Украина — 41,883

9. Бельгия — 39,200

10. Нидерланды — 35,229.