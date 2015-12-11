Москва, 11 декабря, 2015, 09:33 — ИА Регнум. Председатель комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков («Единая Россия») отметил интересную особенность роли властей США при вмешательстве в политику стран Ближнего Востока.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Оппозиция (фрагмент)

Парламентарий написал в своем микроблоге в Twitter: «ИГИЛ обосновывается во всех арабских странах, где США сменили режим или пытались помочь его свержению: в Ираке, Ливии, Сирии. Контаминация».

ИА REGNUM напоминает, во вторник, 8 декабря, обозреватель The Daily Beast Кимберли Дозьер сообщила в своем материале для газеты, что по заказу Белого дома разведывательные службы США собрали информацию и подготовили доклад об «Исламском государстве».

Так, как пишет издание, по прогнозу авторов доклада, ИГИЛ может распространиться по всему миру, а также увеличить число сторонников. Такой исход возможен, если террористы не лишатся влияния на значительной части территорий в войне в Сирии и Ираке.

Также The Daily Beast подчеркнула, что приведенная информация в докладе контрастирует с более ранними утверждениями представителей Белого дома о том, что захват ИГ регионов в Ираке и Сирии удалось сдержать.

В материале газеты, кроме прочего, обратили внимание на то, что налицо негласное признание того, что усилий коалиции под руководством Соединенных Штатов пока не хватает, чтобы полностью остановить захват «Исламским государством» территорий на Ближнем Востоке, а также привлечение новых сторонников. Однако обозреватель газеты отметил, что воздушные операции коалиции помогли местным силам вытеснить ИГ из некоторых районов Ирака и Сирии.

«Исламское государство» — террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории России и многих других стран.