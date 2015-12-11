Санкт-Петербург, 11 декабря, 2015, 08:32 — ИА Регнум. Затворы на судопропускных и водопропускных сооружениях петербургской дамбы в Финском заливе открыты, угроза наводнения миновала. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили утром 11 декабря в Дирекции комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга.

78.mchs.gov.ru Комплекс защитных сооружений Санкт-Петербурга

«Судопропускное сооружение С-1 (главный фарватер) открыто в 6 утра. Вслед за этим, параллельно и последовательно, открывались и водопропускные сооружения», — рассказали в дирекции. В настоящее время система защиты приведена в штатное положение.

Таким образом, угроза наводнения, о которой было заявлено 10 декабря, миновала.

Напомним, устройства КЗС были приведены в действие 10 декабря в 12:37 в связи с сильным ветром (до 15 м/с) атлантического циклона. Затворы на судопропускных и водопропускных сооружениях перекрыли доступ воды со стороны Финского залива в устье Невы. Судоходство в акватории Петербурга было временно приостановлено.

В связи в этим до утра было отложено отправление из Петербурга в Хельсинки пассажирского парома Princess Maria. После открытия судопропускного сооружения в 06:10 паром смог проследовать по своему маршруту.

По данным синоптиков, 11 декабря в Петербурге сохранится облачная погода. Ночью и утром дождь, днем небольшой. Ветер юго-западный ночью умеренный, местами с порывами сильного, днем умеренный. Температура воздуха в течение суток +4…+6 градусов.

В Ленинградской области в большинстве районов дожди, местами небольшие. Ветер юго-западный ночью 7−12 м/с, местами порывы до 15 м/с, днем 5−10 м/с. Температура воздуха в течение суток +2…+7 градусов.

Напомним, 5−7 декабря в связи со штормовым ветром КЗС был задействован 40 часов подряд, впервые за время своего существования. Наводнение в Петербурге было предотвращено.