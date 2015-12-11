Москва, 11 декабря, 2015, 08:01 — ИА Регнум. Современная геополитика на Ближнем и Среднем Востоке формируется под влиянием нефтегазовых смыслов. Близится к концу санкционная блокада Запада в отношении ИРИ. А это означает, что Евросоюз, Китай и Индия усилят конкурентную борьбу за иранские энергоресурсы.

1000dor.ru Арка в башне Азади.Тегеран

В свою очередь, США уже заняли выжидательную позицию, чего нельзя сказать про их союзников из НАТО. По данным телеканала Press TV, на стадии завершения находятся переговоры между Брюсселем и Тегераном по строительству нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) на территории Старого Света. «В настоящее время переговоры с некоторыми участниками завершены. Европейские страны начинают строить НПЗ в партнерстве с Ираном», — сообщает агентство Fars News.

Высокопоставленные чиновники исламской республики убеждены, что «наличие новых НПЗ позволит заключить долгосрочные контракты, которые будут гарантировать устойчивые поставки сырья». Как уточняет Fars News, «если этот проект воплотится в жизнь, то Тегеран больше никогда не столкнется с нефтяными санкциями, а его сырье будет беспрепятственно поступать на мировые рынки».

Данная позиция (хоть и высказана анонимно) укладывается в многочисленные попытки Брюсселя по диверсификации поставок нефти и газа из России.

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Все статьи автора: Саркис Цатурян