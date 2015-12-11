Судьба на выбор: Грузия вновь оказалась в «геополитическом вертепе»
Москва, 11 декабря, 2015, 07:52 — ИА Регнум. Как сообщает азербайджанский портал Haggin. az, в Тбилиси заговорили об угрозе социального дефолта. «Из-за увеличившихся в результате девальвации лари и инфляции расходов большая часть граждан уже не может справиться с банковскими кредитами».
«Количество просроченных займов за 11 месяцев 2015 года увеличилось на 141,4 млн лари,
«В стране очевидны все признаки массового обнищания населения. Составлена своеобразная «карта географии нищеты». Самая тревожная ситуация в Рача-Лечхуми-Квемо Сванетии, где почти каждый второй человек — нищий, а 40,9% населения живет за чертой бедности. Лучше обстоят дела в Тбилиси — 5,8% и Квемо Картли — 6%. Однако это счастливое исключение».
Уникальность ситуации в том, что это сообщение появилось после того, как Тбилиси посетил с визитом президент Азербайджана Ильхам Алиев, который заявил о стратегическом партнерстве с Грузией.
Читайте подробнее: Судьба на выбор: Тбилиси между Москвой, Баку, Анкарой, Тегераном и Ереваном
Все статьи автора: Станислав Тарасов