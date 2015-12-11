Москва, 11 декабря, 2015, 07:52 — ИА Регнум. Как сообщает азербайджанский портал Haggin. az, в Тбилиси заговорили об угрозе социального дефолта. «Из-за увеличившихся в результате девальвации лари и инфляции расходов большая часть граждан уже не может справиться с банковскими кредитами».

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«Количество просроченных займов за 11 месяцев 2015 года увеличилось на 141,4 млн лари, т. е. на 56,2%, а годовой рост составил около 50%, — пишет портал. — По мнению большинства экспертов, кризис угрожает и банковскому сектору страны, финансовая стабильность которой давно порушена. И кажется, навсегда».

«В стране очевидны все признаки массового обнищания населения. Составлена своеобразная «карта географии нищеты». Самая тревожная ситуация в Рача-Лечхуми-Квемо Сванетии, где почти каждый второй человек — нищий, а 40,9% населения живет за чертой бедности. Лучше обстоят дела в Тбилиси — 5,8% и Квемо Картли — 6%. Однако это счастливое исключение».

Уникальность ситуации в том, что это сообщение появилось после того, как Тбилиси посетил с визитом президент Азербайджана Ильхам Алиев, который заявил о стратегическом партнерстве с Грузией.

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Все статьи автора: Станислав Тарасов